Tesla und Panasonic setzen gemeinsam auf die Sonne

31.12.2016Tesla und Panasonic haben eine Vereinbarung zur Herstellung von bis zu 1 GW Photovoltaik-Zellen und -Modulen pro Jahr in der SolarCity Fabrik in Buffalo, NY unterzeichnetÄhnlich wie bei der Lithium-Ionen-Batterieproduktion im Rahmen der Tesla-Gigafactory ist damit Panasonic wieder der strategische Fertigungspartner von Tesla. Ziel ist, vorerst Module herzustellen und später Solardachprodukte hinzuzufügen. Die Aktie erhöhte sich nach Bekanntgabe des Deals um rund 4 %.Die Produktion soll im Sommer 2017 beginnen und bis 2019 auf 1 GW ansteigen.Vorerst werden die Zellen für konventionelle PV-Module verwendet. Mit der Produktion der Solarziegel, wird Tesla die Zellen von Panasonic in unterschiedliche Arten von Solardachziegeln und integrierte Dachmodule einbauen, die Tesla herstellen wird.Alle Solarprodukte werden nahtlos mit Teslas Energiespeicherprodukten, Powerwall und Powerpack arbeiten.Damit werden eine wesentliche Anzahl neuer Arbeitsplätze in Buffalo, NY entstehen, Wie Bloomberg berichtet, wird Panasonic mehr als 256 Millionen Dollar in die Produktionsanlagen investieren."Wenn Tesla und Panasonic mit der Produktion beginnen, wird in Buffalo die amerikanische Produktionsbasis von Tesla weiter ausgebaut und es werden in den kommenden Jahren Tausende neuer Arbeitsplätze schaffen. Tesla bekräftigt damit das Engagement von SolarCity, mehr als 1.400 Arbeitsplätze in Buffalo zu schaffen - darunter mehr als 500 Arbeitsplätze in der Produktion. Panasonic wird mit seiner Technologie- und Fertigungskompetenz in der Photovoltaik-Produktion auch mit Tesla zusammenarbeiten, um die Technologie der nächsten Generation in der Anlage von SolarCity in Fremont, Kalifornien, zu entwickeln.Im Rahmen der Vereinbarung wird Panasonic die erforderlichen Kapitalkosten in Buffalo decken. Umgekehrt vereinbarte Tesla eine langfristige Kaufverpflichtung mit Panasonic. Die Zusammenarbeit erweitert die bereits etablierte Zusammenarbeit zwischen Tesla und Panasonic, zu der auch die Produktion von Akkus für Elektrofahrzeuge in der Tesla Gigafactory gehört.