Bild: © ABNÖ/ Ing. Alexander Leitner, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Berg- und Naturwachten Österreichs





Salzburger ist Vorsitzender aller Berg- und Naturwächter Österreichs

29.12.20167500 Ehrenamtliche engagieren sich im Rahmen der ABNÖ für Naturschutz und stehen dabei in direktem Kontakt mit der BevölkerungIm Herbst 2016 fanden in Deutschlandsberg in der Steiermark Neuwahlen der ABNÖ – Arbeitsgemeinschaft der Berg- und Naturwachten Österreichs - statt. Einstimmig wurde der Landesleiter der Salzburger Berg- und Naturwacht, Ing. Alexander Leitner, zum Vorsitzenden gewählt. In dieser Funktion vertritt er über 7.500 Naturschutzwacheorgane nach außen. Zu seinem Stellvertreter wurde der Landesleiter der Steiermärkischen Berg- und Naturwacht, Ing. Heinz Pretterhofer, gewählt.In der ABNÖ sind die Berg- und Naturwachten aller neun Bundesländer vereint. Aufgabe der Naturschutzwacheorgane ist die ehrenamtliche Unterstützung der Behörden in der Vollziehung der Naturschutzgesetze. Dabei steht an erster Stelle die Aufklärung der Bevölkerung über die Ziele und die Notwendigkeit des Naturschutzes. Gerade dieser direkte Kontakt mit den Menschen vor Ort, ist für die Mitglieder der Berg- und Naturwachten ein persönliches Anliegen. Naturschutz mit den Menschen als Partner vor Ort zu betreiben, bedeutet großen Personal- und Zeitaufwand, beides könnte die öffentliche Verwaltung nie in dem erforderlichen Ausmaß leisten. Deshalb ist die ehrenamtliche Mithilfe der Berg- und Naturwächter im Bereich des Naturschutzes von unschätzbarem Wert.Wer Interesse hat, sich ebenfalls in der Salzburger Berg- und Naturwacht zu engagieren, kann sich in der Naturschutzabteilung des Landes Salzburg bei Ing. Alexander Leitner, Landesleiter der Berg- und Naturwacht, unter 0662/8042-5516 oder per melden.Quelle: ABNÖ