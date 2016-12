Energieeffizienz rangiert bei Wohnungssuchenden ganz vorn

31.12.2016Österreicher legen besonders Wert auf lichtdurchflutete Räume. Auf Platz 2 rangieren gute EnergiewerteNürnberg - Helle Räume und viele Fenster sind für fast alle Österreicher das ausschlaggebende Kriterium bei der Wohnungssuche: 92 Prozent gaben bei einer Studie von immowelt.at, einem der führenden Immobilienportale, an, dass ihnen viel Licht im neuen Heim wichtig ist. Auf Platz 2 der Favoriten stehen mit 89 Prozent gute Energiewerte, sei es aufgrund eines gestiegenen Umweltbewusstseins oder einfach um Heizkosten zu sparen. Dass eine Dusche im Bad mit 83 Prozent vor einer Wanne zu den Top 3 der Ausstattungsmerkmale gehört, mag am geringeren Wasserverbrauch oder bei so manchem auch an der Bequemlichkeit liegen.Prozentualer Anteil (eher) wichtig:- helle Räume/viele Fenster: 92 Prozent- gute Energiewerte: 89 Prozent- Dusche: 83 ProzentFür die von immowelt.at beauftragte, repräsentative Studie "Wohnen und Leben 2016" wurden im Februar 2016 500 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.