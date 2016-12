Bild: © Energie Steiermark/ (v.l.n.r.): Vorstandsdirektor Martin Graf, Bürgermeister von Feldbach Josef Ober und Vorstandssprecher Christian Purrer





Neues Biomasse-Heizwerk nach Großbrand in Feldbach eröffnet

14.12.201624.000 Kubikmeter Hackgut aus der Region bringen jährlich 16 Millionen Kilowattstunden WärmeGraz - Weitere Offensive der Energie Steiermark für „grünere" Fernwärme in der Steiermark: Gestern wurde in Feldbach das neu sanierte Biomasse-Heizwerk eröffnet, das Anfang März durch einen Großbrand zerstört wurde.Die Investitionssumme für den neuen Biomassekessel mit einer Leistung von 4.000 kW liegt bei 3 Millionen Euro. Die Bauzeit betrug 6 Monate, die Anlage liefert pro Jahr rund 16 Millionen Kilowattstunden Wärme und versorgt ab sofort rund 1.000 Haushalte der Gemeinde Feldbach.„Die benötigte Menge von rund 24.000 Kubikmeter Biomasse pro Jahr beziehen wir von Landwirten aus der Region", so Vorstandssprecher Christian Purrer, „wir legen Wert auf regionale Wertschöpfung." Der weiß-grüne Energiekonzern ist mit seinen insgesamt 10 Heizwerken in allen Regionen des Landes mittlerweile der größte Abnehmer von Biomasse in der Steiermark.Vorstandsdirektor Martin Graf unterstrich vor allem den positiven Umweltaspekt der neuen Anlage: „Mit der Installierung einer der europaweit modernsten Abgasreinigungsanlagen werden nun die vorgegebenen Grenzwerte deutlich unterschritten, eine Rauchgaskondensations-Anlage sorgt dafür, dass der Brennstoff noch effizienter eingesetzt und damit der Gesamtwirkungsgrad erhöht wird."