Bild: © Ecotricity-Ein Nissan Leaf lädt am "Electric Highway"





Studie: Was Verbraucher sich von Elektrofahrzeugen wunschen

12.12.2016Große Mehrheit will rein erneuerbare Energien ladenAnn Harber-Eine nationale Umfrage der Universität Michigan über die Einstellung der Verbraucher zu Plug-in-Elektrofahrzeugen zeigt, das Menschen lieber die Kontrolle über ihr Fahrzeug haben, als Bequemlichkeit beim Ladeszenarien und dass erneuerbare Energien ein wichtiger Bestandteil des elektrisch Fahrens sind sind.Die Umfrage, die von den Forschern Brandon Schoettle und Michael Sivak vom Transportation Research Institute der University of Michigan durchgeführt wurde, enthält Antworten von 542 Personen. Die Mehrheit der Teilnehmer war davor nie in einem Elektrofahrzeug gefahren, nur 17 Prozent hatten Erfahrung mit der Technologie.Zu den Ergebnissen des Berichts:Zur Bewältigung der Kosten und des Strombedarfs zu Hause wären 73 Prozent der Befragten bereit, eine optimierte Ladung zu wählen. Die optimierte Aufladung sollte dem System ermöglichen, die Fahrzeugladung zu verwalten und zu planen, z. B. das Laden zu Spitzenzeiten.Eine Mehrheit von 65 Prozent gab an, dass sie es vorziehen würde, erneuerbare Energiequellen zu priorisieren, anstatt sich für eine standardoptimierte Ladung einzusetzen.Fast alle - 84 Prozent - würden einer Vehicle-to-Grid Variante zustimmen und Strom aus ihrem Fahrzeug zurück in das öffentliche Netz speisen, im Austausch für ermäßigte Sätze oder eine andere Entschädigung. Eine umgekehrte Ladung könnte auch dazu beitragen, die Spitzenlasten von Kraftwerken zu senken."Wir haben festgestellt, dass Menschen lieber Dinge wählen, die ihnen die bessere Kontrolle geben, statt die größte Bequemlichkeit zu bevorzugen", sagte Schoettle. "Zum Beispiel schien die große Mehrheit der Befragten zu glauben, dass ein herkömmliches Kabel der beste Weg sei, um ihr E-Auto aufzuladen, obwohl induktives drahtloses Aufladen ein selbstbetankendes Fahrzeug ermöglichen würde."Der Bericht verglich auch die Fähigkeit der gegenwärtigen regulatorischen Standards, die verschiedenen Aufladeszenarien zu unterstützen. Die Forscher fanden heraus, dass nicht alle regulatorischen Standards derzeit die Top-Anforderungen und Wünsche der Verbraucher unterstützen."Ein System, das ordnungsgemäß funktioniert und nicht den Vorlieben und Erwartungen der E-Auto-User entspricht, kann die zukünftige Akzeptanz solcher Systeme und Elektroautos im Allgemeinen begrenzen", heißt es in dem Bericht. "Dies könnte insbesondere bei Verbrauchern der Fall sein, die bereits zögern, eine für sie eher neue Technologie wie E-Fahrzeuge anzuschaffen. Darüber hinaus können potenzielle zukünftige Verwendungen, die z.B das Selbstladen von selbstfahrenden Fahrzeugen ermöglichen, problematisch oder unmöglich sein, ohne die Unterstützung von Szenarien wie Plug-and-charge und e-Auto-Roaming. "Heute machen Elektroautos nur rund 1 Prozent der Autos auf den Straßen der USA aus, aber ihre Popularität wächst. Das ist zum Teil auf steigende Anforderungen an die Kraftstoffverbrauchsstandards und die zusätzliche Möglichkeit zurückzuführen, dass sie der ideale Fahrzeugtyp für zukünftige selbstfahrende Fahrzeuge sein könnten.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /