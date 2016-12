Bild: © UPS/ UPS Chairman und CEO David Abney fährt ein E-Trike





E- Trikes für die städtische Logistik

10.12.2016UPS setzt in Oregon spezielle E-Bikes zur Paketzustellung einDiese Woche hat UPS bekannt gegeben, dass es, erstmalig in der USA, und zwar in Portland, Oregon, mit einem elektrisch unterstützten Dreirad die Auslieferung von Paketen gestartet hat. UPS geht davon aus, dass diese eBikes in Zukunft auch in anderen Städten der USA ein Bestandteil der Lieferflotte werden könnten. Der Einsatz des eBikes ist Teil des Engagements zur Reduzierung der CO2-Emissionen."Am Anfang unserer 109-jährigen Geschichte, hat UPS mit Radkurieren zugestellt", sagt Mark Wallace, UPS Senior Vice President, für Global Engineering und Nachhaltigkeit. "Nun kann das Fahrrad ein Comeback machen, wenn wir durch dichte Stadtgebiete fahren und unseren Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit fortsetzen."Der Erfolg eines Pilotprojektes in diese Richtung wurde im Jahr 2012 in Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg demonstriert. Es konzentrierte sich auf die Entwicklung einer neuen und nachhaltigen Methode zur Lieferung von Waren in städtischen Gebieten. USV stellte dafür vier Container an zentrale Standorten in der Stadt für die Zwischenlagerung von Paketen für USV-Dienstleister auf. Von diesen Punkten wurden Lieferungen zu Fuß oder mit spezialisierten Fahrrädern namens "Cargo Cruisers", elektronisch unterstützten Dreirädern, gemacht. Diese alternativen Lieferlösungen halfen, die Verkehrsstaus zu verringern und die Emissionen pro Arbeitstag zu senken. Aufgrund des Erfolgs des Pilotprojekts wurde das Programm in Hamburg im Februar 2015 um weitere zwei Jahre verlängert. Dieses Modell dient als Vorbild für das neue Programm des Unternehmens in Portland, Oregon."Portland sucht, wie viele andere Städte nach Möglichkeiten zur Bekämpfung der städtischen Staus und der Luftverschmutzung", sagt Portlands Bürgermeister, Charlie Hales. "Es ist großartig, wenn ein Unternehmen wie UPS eine einzigartige Lösung einsetzt, die uns hilft, den Klimawandel zu bekämpfen und die Umwelt zu schützen."Portland war eine logische Wahl für den ersten U.S. Einsatz, da UPS bereits jetzt saisonal Fahrräder für die Lieferungen in der Stadt verwendet.Das eBike ist mit batteriebetriebenen Elektromotoren ausgestattet, die es ermöglichen, weitere Distanzen zu überbrücken, erhebliche Lasten zu transportieren und auch auf Hügeln und in anderem Gelände zu fahren. Die maximale Energieeffizienz wird erreicht, wenn gleichzeitig Batterieleistung und menschliche Leistung kombiniert werden. Das eBike kann ausschließlich mit Batterien oder per Pedal betrieben werden. Während der Testphase bewertet UPS die Zuverlässigkeit, das Design, die Integration in die Infrastruktur und die Akzeptanz des Fahrzeugs. Wenn der Versuch in Portland erfolgreich ist, will UPS im Jahr 2017 weitere eBike-Implementierungen und -Tests machen.Seit 2009 hat UPS mehr als 750 Millionen US-Dollar in alternative Kraftstoffe und fortschrittliche Technologiefahrzeuge und E-Tankstellen investiert. Mit dem "Rolling Laboratory" -Ansatz setzt UPS mehr als 7.700 emissionsarme Fahrzeuge ein, um zu bestimmen, was am besten in der jeweiligen Situation funktioniert. Das reicht von Fahrrädern bis zu elektrischen Fahrrädern in dichten urbanen Bereichen wie in London und Hamburg bis hin zu elektrischen und Plug-In-Elektrofahrzeugen, bis zu Fahrzeugen mit Biogas und anderen alternativen Kraftstoffen.