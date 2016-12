Bild: © Berlin Show Orchestra





Krimi Kommissar Lenn Kudrjawizki sorgt für nachhaltige Begeisterung

9.12.2016Nachhaltigkeit mit Entertainment in Verbindung gebrachtARD / Degeto verlängert die „Kroatien Krimi" Reihe mit Lenn Kudrjawizki in einer der Hauptrollen. Kudrjawizki sorgt aber nicht nur als Schauspieler und Regisseur für begeisterte Zuschauer. Er ist auch Gründer des nachhaltig agierenden Berlin Show Orchestras, das z.B. beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis auffiel. Ehrenpreisträger war unter anderem der Schauspieler Nicolas Cage. Die musikalischen Stargäste der diesjährigen Preisverleihung waren Starpianist Jamie Cullum und die Fantastischen Vier.Weltstars wie Ute Lemper schwärmen von dem Berliner Orchester: „Das Berlin Show Orchestra ist einfach stark. Erste Klasse Musiker, jung und on the edge, zeitgenössisch und herausfordernd, unterhaltsam und vielseitig. Es war eine super inspirierende Zusammenarbeit."Der klassisch ausgebildete Violinist und Sänger Lenn Kudrjawizki über sein Orchester: „Die Qualität der Musiker und die herausragenden Arrangements unseres Musical Directors Felix Neumann sind die Grundlage für den Erfolg." Für die Umsetzung der Showideen ist Kudrjawizki zuständig, der immer den Blick einer Kamera im Kopf hat. „Mein Ziel ist es, die Grenzen zwischen Film, Show und Musik aufzuheben.", sagt Kudrjawizki. So wird mit vertikal und horizontal Akrobatik gearbeitet, mit Video Mapping, Tänzern und leuchtenden Instrumenten. Die eigenen Arrangements, die integrierten Showacts, die Flexibilität, die Wandlungsfähigkeit von Look und Style – das macht das Berlin Show Orchestra so einzigartig. Ziel ist es, die Idee von einem Orchester ganz neu zu definieren. Außergewöhnliche Fashion- und Bühnendesigns gehören ebenso zum Konzept wie eine besondere Licht- und Lasershow.„Die Zusammenarbeit mit der irischen Fashion Designerin Claire Garvey – beimFamab Award 2016 - war ein besonderes Highlight für uns. Denn auch Claire Garveyachtet beim Einkauf und der Produktion unserer Bühnenoutfits auf die Umwelt.Sie verwertet Stoffe wieder und lässt alles in Irland schneidern. So vereinen sich bei unsKreativität, Qualität und Umweltbewusstsein.", sagt Lenn Kudrjawizki über dieZusammenarbeit mit Claire Garvey beim Famab Award - dem Branchentreff derEvent-, Messe- und Kommunikationsagenturen.Das Berlin Show Orchestra will nachhaltig bewegen und unterstützt deshalb den FAMAB-Sustainability Summit am 2. Februar 2017 in Dortmund. Veranstalter sind der Famab e.V. und die Agentur 2bdifferent.Lenn Kudrjawizki, wird beim FAMAB-Sustainability Summit mit seiner Keynote das Thema Nachhaltigkeit und Entertainment beleuchten, bevor es in die Gesprächsrunde mit dem Titel „Entertainment vs Ecotainment" geht.Links: www.lenn.de www.famab.de www.2bdifferent.de