Bild: © www.annarauchenberger.com / Anna Rauchenberger / Begeisterung bei der Green Brands Gala 2016







Bild: © oekonews W.J.Pucher / Spannende Gespräche bei der Green Brands Gala in Wien







Bild: © oekonews W.J.Pucher / Green Brands Gala in Wien







Bild: © oekonews W.J.Pucher / Green Brands Gala in Wien





„GREEN BRANDS Austria 2016“: Mit Nachhaltigkeit auf dem richtigen Weg

7.12.2016Tobias Moretti und 31 Marken als „GREEN BRANDS Austria 2016“ ausgezeichnet (+ Video Rede Tobias Moretti)Wien - Die internationale Brand-Marketing-Organisation GREEN BRANDS zeichnete am 28. November 2016 31 „grüne“ österreichische Unternehmen und Produkte mit dem GREEN BRANDS Austria Award 2016 aus. Tobias Moretti, eigentlich als Schauspieler bekannt, jedoch gleichzeitig engagierter Biolandwirt, erhielt die Auszeichnung als „GREEN BRAND Austria Persönlichkeit 2016“.Im Rahmen einer fulminanten Gala im Palais Eschenbach, dem Sitz des Österreichischen Gewerbevereins in Wien, wurden die Preise verliehen. Zahlreiche Gäste aus dem Nachhaltigkeitsbereich waren aus ganz Österreich zur Verleihung angereist. Die Gala war ein Treffpunkt der Szene.Andrä Rupprechter, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 2016 hielt die Laudatio für Tobias Moretti als GREEN BRANDS Austria Persönlichkeit des Jahres und lobte dessen beeindruckende Leistungen als Schauspieler, Künstler und erfolgreicher Bio-Landwirt. Sein Credo „ohne Schauspielerei kann er nicht leben, ohne seine Landwirtschaft will er nicht leben“ prägt seine Lebensführung und Berufsausübung. Umweltschutz, biologische Landwirtschaft, sanfter Tourismus und erneuerbare Energien liegen Moretti ganz persönlich am Herzen und er ist stark verbunden mit der Natur und seiner Heimat Tirol.Mit seinem Einsatz für die Bio-Landwirtschaft und den ländlichen Raum hat Moretti eine bedeutende Stimme als Experte in Österreich und über dessen Grenzen hinaus. Es braucht Vorbilder wie Tobias Moretti, die mit vollster Kraft für eine nachhaltige und umweltfreundliche Wirtschaft und Landwirtschaft einstehen, so Minister Rupprechter.Tobias Moretti äußerte sich in seiner beeindruckenden Dankesrede unter anderem über den Wahnsinn der ewigen "Gewinn-Maximierung", gegen verantwortungslose "Marktfetischisten" im globalen Handel und den Unsinn des „Greenwashing“.Mit der Auszeichnung GREEN BRAND werden - nach 2012 und 2014 - nun zum dritten Mal Persönlichkeiten, Produkte, Lebensmittel, Dienstleistungen und Unternehmen geehrt, die nachweisbar ökologische Nachhaltigkeit praktizieren und somit eine hohe nationale, wie internationale Anerkennung verdienen. GREEN BRANDS honoriert damit die Verpflichtung zu Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung.ADAMAH, BRAUUNION, HELLs Ferienresort, K3 KitzKongress, Multikraft, SONNENERDE, UNI SAPON, voestalpine sowie die W.E.B Windenergie.In einem aufwendigen Re-Validierungsverfahren konnten auch weitere Marken, die bereits 2012 bzw. 2014 als GREEN BRAND Austria gekürt wurden, erneut unter Beweis stellen, dass sie in punkto Nachhaltigkeit nach wie vor ein positives Beispiel sind. Dafür erhielten sie das GREEN BRANDS Austria 2016 Gütesiegel mit Stern: AAE Naturstrom, AlmaWin, BIOGENA, BiosLehm, Fandler Öle, GASTEINER, green care,Klar, Palfinger, PRIMAVERA, RETTER Seminar Hotel und RIESS.Beeindruckend, dass manche bereits zum dritten Mal ausgezeichnet werden konnten, nach erfolgreicher zweiter Re-Validierung: alverde NATURKOSMETIK, Bergkräuter, BioLandhaus Arche, Boutiquehotel Stadthalle, Buchdruckerei Lustenau, denn´s BIOMARKT, Druckhaus Schiner, Frosch, Römerquelle und VBV Vorsorgekasse. Diese Marken erhielten das GREEN BRANDS Austria 2016 Gütesiegel mit zwei Sternen.Andreas Gnesda, Präsident des Österreichischen Gewerbevereins, der auch der Schirmherr der GREEN BRANDS Austria ist, betonte in seinem Grußwort den hohen Stellenwert der Auszeichnung und den dadurch so wichtigen Motivationsschub für die Unternehmen, ihren eingeschlagenen Weg fortzusetzen.Gleichzeitig wurde das neue GREEN BRANDS Austria 2016-Buch auf der Gala vorgestellt. In diesem werden alle Marken ausführlich präsentiert und sämtliche Partner sowie das GREEN BRANDS-Verfahren vorgestellt.GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige Brand-Marketing-Organisation. GREEN BRANDS verleiht in internationaler Zusammenarbeit mit Markt- und Meinungsforschungsinstituten und unabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umweltschutz-, Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Bereich das GREEN BRANDS-Gütesiegel.Das Verfahren zur Auszeichnung der GREEN BRANDS ist weltweit einzigartig und gliedert sich in drei Phasen. Marken qualifizieren sich aufgrund einer repräsentativen Befragung der Bevölkerung oder aufgrund der Ernennung durch eine NGO, einen Interessensverband oder ein Jury-Mitglied für das aufwendige GREEN BRANDS-Validierungsverfahren. Erst bei Erreichen einer Benchmark auf dem GREEN BRANDS-Index entscheidet die hochrangige Jury als finale Instanz über die Auszeichnung und Verleihung des Siegels.Mag. Mag. Stephan Blahut (Österreichischer Gewerbeverein), Mag. Susanne Hasenhüttl (ÖGUT), Dr. Friedrich Hinterberger (SERI Nachhaltigkeitsforschungs und –kommunikations GmbH), Ruth Hofmann (oliv), Doris Holler-Bruckner (oekonews), Bernhard Holzbauer (ehem. Klimabündnis), Mag. Carola Lindenbauer (base-homes for students GmbH), Sandra Majewski (ROIDINGER MAJEWSKI goodlife GmbH), Dr. Christian Plas (denkstatt), Thomas Weber (BIORAMA) sowie Constantin Wollenhaupt (nachhaltigkeit extra).Die GREEN BRANDS-Auszeichnung wird auch in Deutschland verliehen und soll in den kommenden Jahren in über 20 weiteren Ländern realisiert werden.Weitere Fotos auf unserer Facebookseite in einem Album und auf der Facebookseite der Green Brands Rede von Tobias Moretti im Rahmen der Verleihung: