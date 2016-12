Bild: © Gutes vom Bauernhof- Illemann/ Adventmarkt im Theatermuseum





"Gutes vom Bauernhof"-Adventmarkt im Theatermuseum

8.12.2016Bäuerlicher Weihnachtsmarkt: Donnerstag, 8. bis Sonntag 11. DezemberWien - Vier Tage lang stehen Kulinarik, Kunst und Kultur im Theatermuseum im Mittelpunkt. Neben Köstlichkeiten von 19 Bauernhöfen kann man zur Ausstellung "Spettacolo barocco" im barocken Palais Lobkowitz vom Donnerstag, dem 8. bis Sonntag, dem 11. Dezember 2016 (jeweils von 11 bis 18 Uhr) weihnachtliche Barockmusik genießen. Den Auftakt zum Weihnachtsmarkt geben Landesbäuerin Irene Hartmann und der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Direktvermarktung, Anton Heritzer.Für Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter bietet das traditionelle Ambiente den idealen Rahmen, um mit den Bäuerinnen und Bauern direkt ins Gespräch zu kommen und sich von den Vorzügen regionaler Spezialitäten zu überzeugen: "Regionaler Konsum ist nicht nur ein Genuss, er stärkt die Landwirtschaft und unterstützt die Bäuerinnen sowie Bauern." Hermann Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, ergänzt: "Unsere Direktvermarkter stehen für regionale Qualitätsprodukte, für sicheren, hochwertigen Genuss, für eine starke Landwirtschaft sowie den Erhalt von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung im ländlichen Raum." Thomas Trabitsch, Direktor des Theatermuseums und Hausherr im barocken Palais, dazu: "Dieser Weihnachtsmarkt kommt ohne Plüsch aus. Er steht für authentische, bäuerliche und traditionelle Produkte."Schmankerl-HighlightsNeben Traditionellem wie Speck, Bauernbrot, Käse, Kekse, Honig und Edelbrände, bietet der Weihnachtsmarkt Exotisches wie Chili und Aroniabeeren, essbare Blüten und Fichtenwipferlsirup zum Genießen und Mitnehmen an. Kulinarische Geschenke und Adventdekorationen ergänzen das Angebot.Den Veranstaltern - Agrar.Projekt.Verein, LK Österreich und Theatermuseum - als auch den Ausstellern, ist es ein besonderes Anliegen, in Not geratene Bauernfamilien, die von einem Schicksalsschlag schwer getroffen worden sind, mit Hilfe der Initiative "Bauern für Bauern" zu unterstützen.Quintonia Brass spielt am Eröffnungstag von 11 bis 13 Uhr und an den darauf folgenden Tagen von 11 bis 13 Uhr sowie 15 bis 17 Uhr. Der Kärntner Chor in Wien singt am Eröffnungstag von 15 bis 17 Uhr.Der Eintritt ins Theatermuseum inklusive aller Ausstellungsräume ist während der Öffnungszeiten des "Gutes vom Bauernhof"-Weihnachtsmarktes frei.Öffnungszeiten & Freier Eintritt:Donnerstag, 8. Dezember, 11 bis 18 UhrFreitag, 9. Dezember, 11 bis 18 UhrSamstag, 10. Dezember, 11 bis 18 UhrSonntag, 11. Dezember, 11 bis 18 UhrOrt: Theatermuseum, Palais Lobkowitz, Lobkowitzplatz 2, 1010 WienWeitere Informationen unter www.gutesvombauernhof.at/oesterreich/weihnachtsmarkt.html, nun auch in Englisch:www.gutesvombauernhof.at/oesterreich/christmas-market.html. Informationen zum Qualitätsprogramm "Gutes vom Bauernhof" finden Sie unter: www.gutesvombauernhof.at.