Bild: © Roos Korthals Altes Fastned / Ladestation in den Niederlanden





Fastned stellt intelligenten Reiseplaner für Elektroautofahrer vor

6.12.2016Fastned startet einen Reiseplaner , der Emobilisten erlaubt, einfach die schnellste Route zu ihrem Ziel zu planen, einschließlich Vorschlägen für SchnelllademöglichkeitenAmsterdam - Der Fastned Reiseplaner bietet genaue Fahr-und Ladeanweisungen an, um das Ziel mit entsprechend vorhandener Reichweite zu erreichen. Das Navigationstool ist für Handy, Tablet und Desktop verfügbar.Der Algorithmus des Navigations-Tools wurde speziell für Fastned Schnellladestationen entwickelt. Die optimale Route wird anhand der Reichweite und Effizienz des Autos, des Verkehrs, der Lage der Fastned Stationen und der Ladekurve der Fastned Schnellladegeräte berechnet. Darüber hinaus wird das Navigationstool automatisch aktualisiert, wenn neue Stationen zum Netzwerk hinzugefügt werden. Das Navigations-Tool befindet sich derzeit in der Beta-Phase. Fastned optimiert die Funktionalität des Planers laufend.Michell Langezaal, Vorstandsvorsitzender von Fastned sagt: "Fastned verbessert kontinuierlich elektrisches Fahren und Laden." In den letzten Jahren wurde daran gearbeitet, die Anzahl der Schnellladestationen zu erweitern und sicherzustellen, dass sie immer funktionieren. Elektrisch Fahren und Fast-Charging wird bei Fastned noch einfacher, je mehr Sie Fastned verwenden, desto günstiger wird es. Mit dem Fastned Power Preisplan ist es möglich, in den Niederlanden für nur 19 Cent pro kWh zu laden.Der Routenplaner ist über route.fastned.nl (Desktop, Tablet und Handy) und in der Fastned app ((iOS en Android) zu finden. Die englische Version steht unter "Menü" zur Verfügung.