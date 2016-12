Bild: © MOVE bietet über 300 Ladestationen in der Schweiz.





Alpiq und Groupe E legen Ladenetze für Elektroautos zu MOVE zusammen

4.12.2016Mehr als 300 Ladestationen in der Schweiz an BordZürich – Alpiq und Groupe E legen gemeinsam mit ihren Partnern ab 2017 die Netze für Ladestationen für Elektroautos zusammen. Damit werden Kunden Zugang zu über 300 Ladestationen in der Schweiz haben. Das gemeinsame Netz, das unter dem Namen MOVE weitergeführt wird, ist damit das grösste öffentliche Ladenetzwerk in der Schweiz.Anfang 2017 entsteht in der Schweiz das grösste, öffentliche Ladenetz für Elektrofahrzeuge. Die beiden Energieunternehmen Groupe E und Alpiq legen ihre Netze zusammen. Konkret: Der Stromtankstellenverbund MOVE, dem Groupe E, BKW, CKW, IWB, EBM, Renault, Romande Energie, SIG, SOCAR und 20 weitere Partner angehören, fusioniert mit dem Ladenetz easy4you von Alpiq. Dem Ladenetz von Alpiq sind zahlreiche Unternehmen angeschlossen, darunter ewb, sgsw, ebl, EWD IBC, Flims Electric, energie Thun, WB Steckborn und der Verein Grand Tour of Switzerland. Die Anzahl der Stromtankstellen beträgt nach dem Zusammenschluss über 300. Das gemeinsame Netz wird unter dem Namen MOVE weitergeführt.Eine Smartphone-App leitet den Lenker eines Elektroautos schnell und einfach zur nächsten, freien Ladestation. Sein Fahrzeug lädt er wie gewohnt mit seiner aktuellen Zugangskarte auf, die für das gesamte Netz gültig ist. Für die Bezahlung bringt der Zusammenschluss einen entscheidenden Vorteil: Der Kunde hat die Möglichkeit, per Prepaid-System oder per Abonnement zu bezahlen. Er wählt die Lösung, die ihm am besten passt. Zudem steht den Nutzern rund um die Uhr ein Kunden- und Pannendienst zur Verfügung.Die Partner von MOVE und easy4you, welche ihre Stromkunden über das zusammengeschlossene Netz mit Ladestrom versorgen, profitieren zudem in anderer Hinsicht: Die Standorte der Ladestationen sind zahlreicher und via App einfacher ersichtlich. Dies sorgt für eine optimierte Auslastung der Ladestationen.