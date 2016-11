Bild: © coryr930





Endspurt auf letzte Million der PV-Förderung gestartet

28.11.2016Nur noch zwei Wochen Klimafondsförderung für PV-KleinanlagenMit Montag dem 28. November wurde die letzte der 8,5 Millionen an Fördermittel für PV-Anlagen bis fünf Kilowattpeak angeknabbert. Hans Kronberger vom Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA): "In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass sich gegen Ende einer Förderperiode der Andrang auf die Fördermittel, deutlich steigert. Wir empfehlen daher, rasch zu handeln!" Bis 14. Dezember 2016 kann die Förderung noch abgerufen werden, dazu braucht man einen Zählpunkt vom Netzbetreiber. Danach hat man noch drei Monate Zeit, die Anlage zu errichten. Mit der letzten Fördermillionen können in gesamt Österreich noch 700 Kleinanlagen errichtet werden.Quelle: Bundesverband Photovoltaic Austria_____Weitere Infos: Photovoltaik Austria Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /