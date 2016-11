Bild: © Löwenzahn Verlag in der Studienverlag GesmbH





Frisches Gemüse im Winter ernten. Die besten Sorten und einfachsten Methoden für Garten und Balkon

Altes Gartenbauwissen, nützlich für heute

Wintergemüseporträts

22.11.2016In seiner qualitativ hochwertigen Art und Weise hat der Löwenzahn Verlag jetzt das Buch von Wolfgang Palme unter dem eingangs genannten Titel veröffentlicht.Der interessierten Gärtnerin bzw. dem Gärtner werden auf rund 380 Seiten Informationen gegeben, die mit zahlreichen Fotos vervollkommnet werden.Viele Gemüsesorten sind frostfester als langläufig bekannt. Neue-alte Gartenbautechniken helfen, die Saision zu verlängern. Diese Techniken müssen an die moderne Zeit angepasst werden. So ein Auszug in Thesen für den Wintergemüsenanbau. Es gibt zahlreiche Gemüsearten, die ohne Beheizung - nicht nur beim Vogerlsalat - im Winter in Gemüsegärten, Hochbeeten, Frühbeetkästen und Fensterkistchen geernet werden können. Wichtig sind Pflanzen mit Kältefestigkeit bzw. Frosthärte. Letzteres sowie das Regenerationsvermögen von Gemüse ist das Geheimnis erfolgreichen Wintergärtnerns. Niedrigere Temperaturen haben auch Einfluss auf den Geschmack (Radieschen schmecken im Winter milder als im Sommer, …).Frühbeetkästen, Erdwallkästen, Mistbeete (die Erwärmung über biologischen Abbau von Mist bieten), Einlagerung in Gräben, Erdgruben, Mieten, Erdkeller, ... waren bzw. sind Teil des Wintergärtners.Im Buch werden 10 Wintergemüsearten vorgestellt, die sich in diverse Sorten gliedern. Unter den Arten sind Endivien und Zichorien; Gartensalate; Salatkräuter, Spezialsalate; Gewürzkräuter; Kohlgemüse; Spinate; Wurzel- und Knollengemüse; Zwiebel- und Lauchgemüse; Wildgemüse; Sonstiges Wintergemüse. Dem Buch liegt ein Plan mit 77 Gemüsearten samt Informationen über Aussaat, Pflanzung, Ernte und Lagerung bei.Wolfgang Palme (2016): Frisches Gemüse im Winter ernten. Die besten Sorten und einfachsten Methoden für Garten und Balkon.Poster mit praktischem Anbau- und Erntekalender. 77 verschiedene GemüseISBN 978-3-7066-2592-0384 Seiten, gebundenmit Fotografien von Johannes Hloch und Wolfgang Palme