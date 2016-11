Bild: © NuernbergMesse/Thomas Geiger- Biokäse aus Deutschland







BIOFACH 2017: Deutschland Land des Jahres: „Deutschland – Bio schafft Zukunft“

28.11.2016Zentrale Themen: Fortschritt nähren – Verantwortung mehren - Im Fokus: Innovationen und internationale BeziehungenNürnberg- Jedes Jahr ist die Bio-Welt zu Gast in Deutschland und trifft sich in Nürnberg auf der BIOFACH, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, und VIVANESS, Internationale Fachmesse für Naturkosmetik. Im kommenden Februar ist das Motto „Building an Organic Future – Bio schafft Zukunft". Ein besonderer Blick fällt dann auf die deutsche Bio-Branche, weil Deutschland Land des Jahres der BIOFACH 2017 wird. Im Brennpunkt stehen Innovationen, internationale Beziehungen und Verantwortung als wesentliche Aspekte eines zukunftsweisenden Marktes.Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Christian Schmidt, sagt: „Bio wird bei Verbrauchern immer beliebter, der Ökolandbau ist neben dem konventionellen Landbau inzwischen eine wichtige Säule der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft. Mein Ziel ist es, die Produktion von biologischen Erzeugnissen in Deutschland weiter zu steigern. Auch aus diesem Grund habe ich die Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau initiiert, die ich zur BIOFACH 2017 vorstellen werde. Mit dem Auftritt ‚Deutschland, Land des Jahres der BIOFACH 2017' kann die deutsche Bio-Branche ihren Unternehmergeist, ihre große Innovationskraft und die Verantwortung präsentieren, die sie weltweit wahrnimmt."„Mit der Präsentation Deutschlands als Land des Jahres auf der BIOFACH 2017 wollen wir gemeinsam mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium die Leistung des Sektors zeigen und darstellen, wie die Bio-Branche auch international Verantwortung übernimmt. Damit wollen wir auch einen Beitrag dazu leisten, dass die ökologische Lebensmittelwirtschaft rund um den Globus als wissens- und wertebasierte Wirtschaftsform wahrgenommen und gestärkt wird", meint Dr. Felix Prinz zu Löwenstein, Vorsitzender des nationalen Bio-Dachverbandes Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), dem nationalen ideellen Träger der Weltleitmesse. „Wir sind überzeugt: Bio schafft Zukunft in Deutschland und weltweit – denn diese Wirtschaftsweise kann Antworten liefern auf genau die Fragen, die an die Land- und Lebensmittelwirtschaft der Zukunft gestellt werden. Dazu gehören unter anderem Klima- und Ressourcenschutz, Ernährungssouveränität und Globalisierung."Die CEOs der NürnbergMesse, Dr. Roland Fleck und Peter Ottmann, sind sehr erfreut über das Land des Jahres Deutschland: „Eine der Pionier-Nationen der Branche, verlässlicher Partner internationaler Projekte und mit zuletzt 8,6 Mrd. Euro einer der starken globalen Bio-Märkte zeigt sich in all seinen Facetten anlässlich des Messe-Duos BIOFACH und VIVANESS 2017 in Nürnberg. Wir danken dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft für das Vertrauen in uns als Veranstalter der Weltleitmesse, das sie mit dieser Entscheidung zum Ausdruck bringen. Der Auftritt Deutschlands als Land des Jahres 2017 wird mit Sicherheit gleichermaßen zukunftsweisend wie inspirierend."Die NürnbergMesse verfügt über eine ausgewiesene Kompetenz im Themenfeld Bio-Lebensmittel. Auf der BIOFACH, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, trifft sich in Nürnberg alljährlich die internationale Branche. Mit fünf weiteren BIOFACH-Veranstaltungen in Japan, den Vereinigten Staaten, Südamerika, China und Indien ist die BIOFACH World um den Globus präsent und bringt Jahr für Jahr insgesamt über 3.000 Aussteller und 100.000 Fachbesucher zusammen.