Bild: © Olichel Adamovich /pixabay.com





ART ADVENT am Karlsplatz ist erster bio-zertifizierter Adventmarkt Österreichs

9.11.2016BIO AUSTRIA begleitet vollständige Umstellung des Gastronomie-Angebotes auf Bio-QualitätWien - "Alles Bio" lautet heuer das kulinarische Motto des Adventmarktes am Wiener Karlsplatz. Denn der ART ADVENT, einer der beliebtesten und meist besuchten Adventmärkte in Wien, hat sich als erster Adventmarkt Österreichs als Gesamtes einer Bio-Zertifizierung unterzogen. Erstmals werden damit heuer die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit haben, aus einem vollständig bio-zertifizierten kulinarischen Angebot zu wählen. Damit setzt der ART ADVENT ein Zeichen für Nachhaltigkeit und liefert gleichzeitig ein Bekenntnis zu hochwertiger Verpflegung der Gäste ab. Möglich gemacht wurde die Umstellung der gastronomischen Verpflegung auf Bio-Qualität durch eine Kooperation des Veranstalters divina Art mit BIO AUSTRIA. Der Verband der Biobäuerinnen und Biobauern Österreichs brachte das notwendige Know-How ein, um eine reibungslose Umstellung des Gastronomie-Sortiments zu gewährleisten. Für Transparenz und Sicherheit in Bezug auf die Bio-Qualität der eingesetzten Nahrungsmittel und damit des gastronomischen Angebots sorgt die Zertifizierung durch die Kontrollstelle Austria Bio Garantie.Passend zur biologischen Verpflegung erhalten Besucherinnen und Besucher des Marktes an ausgeschilderten Ständen wissenswerte Informationen rund um die biologische Landwirtschaft in Österreich. Info-Biobäuerinnen und –Biobauern von BIO AUSTRIA stehen den Gästen als Ansprechpersonen für Fragen zum Thema Bio zur Verfügung. "Veranstaltungen wie der ART ADVENT sind eine gute Möglichkeit, Bio noch stärker zu den Konsumentinnen und Konsumenten zu bringen und die Vorteile der biologischen Ernährung im direkten Kontakt mit den Lebensmitteln erfahrbar zu machen. Gleichzeitig werden die Produzenten der biologischen Produkte, die Biobäuerinnen und –bauern in Österreich, durch steigende Nachfrage ihrer Lebensmittel entsprechend unterstützt", sagt BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann."Wir wollen den ART ADVENT so organisieren, dass er auf alle Beteiligten einen nachhaltig-positiven Effekt hat: auf die Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker, die Besucherinnen und Besucher, die Künstlerinnen und Künstler und auf die Umwelt. Und uns ist es wichtig, dass sich das einzigartige Konzept unseres Marktes auch in den gastronomischen Angeboten fortsetzt. In beiden Bereichen - sowohl dem kunsthandwerklichen, als auch dem kulinarischen Angebot - wollen wir uns von anderen Adventmärkten abheben. Mit der Bio-Zertifizierung haben wir nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal in Österreich, wir wollen auch ein Statement für qualitativ hochwertige Lebensmittel und Nachhaltigkeit setzen", betont Karl Trabe, Obmann des Vereins divina Art."Der ART ADVENT nimmt durch die Bio-Zertifizierung eine Vorreiterrolle in Österreich ein. Ich bin überzeugt davon, dass das kulinarische Angebot in Bio-Qualität die Besucherinnen und Besucher begeistern wird und die Bio-Zertifizierung des Adventmarktes auch anderen Großveranstaltungen und Gastronomen als Vorbild dienen wird. Ich bin sicher: an Bio wird in Zukunft auch in der Gastronomie kein Weg vorbei führen", zeigt sich BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann abschließend überzeugt.SERVICE:Der ART ADVENT vor der Wiener Karlskirche ist vom 18. November bis 23. Dezember, jeweils von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Ein detailliertes Programm ist unter www.divinaart.at abrufbar.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /