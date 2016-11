Bild: © STORM WAVE / Von Paris bis Eindhoven mit einer ganz besonderen Escorte







Bild: © STORM WAVE / Eine Minute vor dem Ziel - Das Team fuhr mit einem Elektroautobus vor







Bild: © oekonews- Ein beeindruckendes E-Motorrad





STORM WAVE: Elektro-Touren-Motorrad beendet 80 Tage Welttour

2.11.2016Heute haben die Studenten der Eindhoven University of Technology ihre 80-tägige Weltreise mit dem E-Motorrad beendetDie letzte Etappe von Paris nach Eindhoven ging es mit leiser Escorte- eine ganze Schar von Tesla-Model-S Fahrern und Fahrerinnen folgte dem E-Motorrad und sorgte für Staunen.23 Studenten der Eindhoven University of Technology haben bewiesen, dass alles möglich ist, sie haben nicht nurdas erste Elektro - Tourenmotorrad der Welt entwickelt und dabei 2 Jahre lang intensiv zusammengearbeitet, sondern nun auch ihre ganz besondere Challenge gemeistert, indem sie mit diesem Elektromotorrad 80 Tage lang rund um die Welt reisten.Es geht auch ohne fossile Energie, soviel ist fix. Der Traum, mit einem Motorrad rund um die Welt zu reisen, das nicht stinkt und lärmt wurde realisiert. Die Studenten haben Innovation vor den Vorhang gebracht, weltweit, in vielen unterschiedlichen Ländern. Sie haben unendlich viele Menschen getroffen und diesen gezeigt, was möglich ist. E-Mobilität die lokal immer sauber ist, gleichzeitig dass die Storm Wave" E-Motorräder Reichweite haben (rund 400 km), Schnellladung ist möglich, sie bieten Komfort und Performance.Sie haben 16 Länder bereist, sind über gute und schlechte Straßen gefahren, haben endlose Landschaft erlebt, große Städte und kleine Dörfer, junge und alte Menschen getroffen, die von den beiden E-Motorrädern begeistert waren.Wir gratulieren herzlich!! Alles ist möglich, man muss es nur einfach wollen. Genau das haben die Studenten und Studentinnen gerade bewiesen.Ein 28,5 kWh Batteriepaket gibt den Motorrädern eine Reichweite von rund 380 Kilometern ohne aufladen. Falls sie leer sind, kann innerhalb von 7 Minuten das Batteriepack getauscht werden. Die Batteriepacks werden dann bei Stopps oder über Nacht direkt aus dem Netz wieder aufgeladen. Durch die Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen ist das „Storm Wave" mit SmeshGear ausgestattet. Das ist eine neue Art von 2 -Stufen-Getriebe, das eine außergewöhnliche Leistung und Effizienz bringt. „Hossack suspension" ist der Schlüssel, für den Komfort-Faktor, den die Motorräder anbieten. Der Fahrer kann damit seine Reise genießen. Eine extra entwickelte Vorderradaufhängung sorgt dafür, dass die Räder so stabil wie möglich sind.Fakten:Beschleunigung (0-100 km / h) 5,0 SekundenHöchstgeschwindigkeit 160 km / hReichweite 380 kmLänge 2170 mmRadstand 1540 mmHöhe 1480 mmBreite 760 mmGewicht (Touring) 340 kgGewicht (leer) 160 kg