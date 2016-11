Bild: © Gerd Altmann - pixabay.com





ISS Facility Services Österreich veröffentlicht dritte Umwelterklärung

2.11.2016Erstmals auch ISS Ground Services EMAS validiertISS Österreich hat die „ISS Umwelterklärung 2015“ veröffentlicht. In der 44 Seiten starken Broschüre werden die Umweltkennzahlen vom Geschäftsjahr 2015 deklariert. Es ist bereits die dritte Broschüre zum ISS Umweltmanagement.ISS Österreich ist seit Juni 2014 EMAS III validiert und liefert jährlich die aktuellen Umweltkennzahlen. Die „ISS Umwelterklärung 2013“ lieferte die Zahlen der ersten Erhebung, die Version 2015 lieferte die Zahlen von 2014 und in der heurigen Ausgabe werden die aktuellen erfolgreich umgesetzten Umweltziele und Umweltleistungen umfangreich und detailliert aufgeschlüsselt.In nach Umweltaspekten gegliederten Kapiteln werden sämtliche Verbräuche aller 12 Standorte aufgezeigt. So konnte z.B. der Wasserverbrauch, der Stromverbrauch, und der Erdgasverbrauch weiter reduziert werden.Eine Neuerung in der diesjährigen ISS Umwelterklärung ist, dass nun auch die ISS Ground Services erstmals EMAS validiert wurden. Die ISS Ground Services verwenden am Flughafen Wien zu 78% umweltfreundliche Gasfahrzeuge. Somit sind die Emissionswerte hier dementsprechend positiv ausgefallen.Als weitere Maßnahmen zur Reduktionen von Umwelteinflüssen ist ISS mit Anfang des Jahres 2016 auf Stromlieferung aus 100% erneuerbaren Energieträgern umgestiegen, und das österreichweit, bei allen 12 Standorten.Die Broschüre wurde wieder in Österreich auf 100% Recyclingpapier gedruckt und verfügt über das FSC-Zertifikat „RECYCLED - FSC-Papier aus Recyclingmaterial“ und das Österreichische Umweltzeichen für schadstoffarme Druckprodukte.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /