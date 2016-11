Bild: © Markus Spiske / Photovoltaik





Ein Treffen für die Akteure des neuen Energiesystems

5.11.2016new energy world - Konferenz und Fachausstellung für Energiemanagement, -services und vernetzte Systeme - Fachvorträge und WorkshopsLeipzig - Die new energy world, Konferenz und Fachausstellung für Energiemanagement, -services und vernetzte Systeme, bringt am 05. und 06. April 2017 die Akteure des neuen Energiesystems zusammen. Hinter den Kulissen wird derzeit aus der Vielzahl an Bewerbungen das hochkarätige Programm erstellt, das aus impulsgebenden Plenumsvorträgen und vier parallel stattfindenden Veranstaltungssträngen besteht. Unterteilt in verschiedene Themenblöcke werden praxisnahe Informationen geboten, die allen Beteiligten dabei helfen, sich auf die Veränderungen im Energiesystem einzustellen und daraus resultierende Chancen zu nutzen.Der Wandel des Energiemarkts betrifft nicht nur Energieunternehmen, sondern auch Firmen aus vielen anderen industriellen und gewerblichen Sektoren sowie aus dem kommunalen Bereich. Im Einführungsblock unter dem Titel „So funktioniert die zukünftige Energiewelt“ erhalten die Teilnehmer grundlegende Informationen über die aktuelle Entwicklung des energiewirtschaftlichen Systems in Deutschland. Der Anschlussblock „Zukünftige Energiewelt: Auswirkungen auf Industrie und Gewerbe“ erklärt, welche Rolle Industrie und Gewerbe in dieser neuen Energiewelt spielen und wie Unternehmen von den Veränderungen profitieren können.Wie sich durch die gezielte Flexibilisierung Geld verdienen lässt, zeigen ein einführender und ein vertiefender Block „Vermarktung von Flexibilität“. Es werden konkrete Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich eine solche Vermarktung in die Wege leiten lässt und welche Angebote und Optionen zur Verfügung stehen.Der Block „Energiemanagement“ informiert nicht nur über zugrundeliegende gesetzliche Vorgaben, sondern auch über die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich und die Erwartungen, die Unternehmen daran knüpfen können. Firmen, welche im Bereich Energie aktiv werden möchten, erhalten nützliche Hilfestellungen zu „Fördermöglichkeiten und Pilotprojekten“, auf die sie zurückgreifen oder an denen sie sich beteiligen können.Die Vorträge zu „Kooperationen und innovativen Ideen“ ermuntern dazu, die sich neu ergebenden Beziehungsgefüge und Möglichkeiten im Energiemarkt zu nutzen und präsentieren erste Beispiele. Die Referenten des Blocks „Smart City – Lösungen für Quartiere, Industrie- und Gewerbeareale“ öffnen den Fokus auf die Betrachtung der ganzen Stadt und einzelner Quartiere. Sie gehen der Frage nach, wie die Stadt von morgen aussieht und welche Rolle Energieversorger, Gewerbe und Industrie dabei spielen werden.Außerdem erwartet die Teilnehmer Expertise zu „Speicher und Speichereinsatz“ – insbesondere über zukünftige Technologien, aktuelle Innovationen, Geschäftsmodelle, Rechtsrahmen sowie Chancen und Risiken. „Netze, Daten und Analytik“ werden bestimmende Faktoren der neuen Energiewelt sein. Daher gilt es zu betrachten, wie Netzbetreiber mit den Herausforderungen der neuen Energiewelt umgehen und wie Daten und deren Analyse in Zukunft gehandhabt werden. Über konkrete Lösungsansätze informieren die Redner in den Themenblöcken „Technische Neuerungen im Bereich BHKW und KWK“ sowie „Aktuelle Entwicklungen bei PV und Windkraftanlagen“.Neben diesem umfangreichen Vortragsprogramm werden auf der new energy world auch drei Workshops veranstaltet. „Energiedienstleistung für die Industrie“ bietet Unterstützung bei der Entscheidungsfindung für Energiedienstleistungen und „Geschäftsfeld Mieterstrom“ zeigt Möglichkeiten von Mieterstrommodellen und damit verbundene Hürden und Risiken auf. Der dritte Workshop widmet sich dem Thema „Digitalisierung – Welche Herausforderungen und Chancen liegen im Energy-Data-Management?“ und zeigt auf, wie man auf Basis vorliegender Daten neue Geschäftsmodelle startet. In einer „Pitching Corner“ stellen sich zudem am ersten Veranstaltungstag im Zehn-Minuten-Takt Start-ups und junge Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen vor.Als inhaltlicher Rahmen für die Veranstaltungsstränge und ihre Themenblöcke fungieren einführende Vorträge am ersten Tag sowie zusammenfassende Referate zum Abschluss des zweiten Tags. Das vollständige Konferenzprogramm wird im Januar veröffentlicht. Begleitet wird der Kongress von einer Fachausstellung, für die sich bereits zahlreiche Unternehmen angemeldet haben.Über die new energy worldDie new energy world ist eine Konferenz und Fachausstellung für Energiemanagement, -services und vernetzte Systeme. Als Informations- und Kommunikationsplattform greift sie die Transformationsprozesse des Energiemarkts auf und bringt die relevanten Akteure zusammen. Sie findet im zweijährigen Turnus im Congress Center Leipzig statt und beleuchtet das komplexe Thema des Managements vernetzter Energiesysteme von politischer, wirtschaftlicher und technischer Seite. Für das Konferenzprogramm stehen der Leipziger Messe die Energieforen Leipzig als fachlicher Partner zur Seite. Zu den Kernthemen der new energy world zählen Energiemanagementsysteme, Energiesteuerung und vernetzte Lösungen, Netze und Energieverteilung, Energiespeicherung, Planung und Betrieb von energietechnischen Anlagen, Energieconsulting, Energiehandel und -versorgung. Aus- und Weiterbildungsangebote sowie Forschung und Entwicklung runden das Angebot der Veranstaltung ab.