Bild: © Mitsubishi i-MiEV im Einsatz





Nissan-Allianz wächst mit 34 Prozent der Anteile von Mitsubishi

27.10.2016Nissan Motor Co., Ltd. größter Einzelaktionär der Mitsubishi Motors Corporation - Renault-Nissan Allianz unter den Top 3 Automobilgruppen weltweitDie Nissan Motor Co., Ltd. hat am 20. Oktober 2016 34 Prozent der Anteile an der Mitsubishi Motors Corporation (MMC) übernommen und wird damit größter Einzelaktionär.MMC wird damit Teil der Renault-Nissan Allianz, die damit zu einer der drei größten Automobilgruppen aufsteigt. Carlos Ghosn, Präsident und Chief Executive Officer von Nissan, hat bekannt gegeben, dass Nissan und MMC in den Bereichen Einkauf, Lokalisierung, Werksauslastung Fahrzeugplattformen, Technologieaustausch und bei der Expansion auf bestehenden sowie Wachstumsmärkten zusammenarbeiten werden.„Die Verbindung von Nissan, Mitsubishi Motors und Renault bringt eine neue Kraft in der weltweiten Automobilproduktion hervor“, sagte Carlos Ghosn. „Als eine der drei größten Automobilgruppen werden wir durch Kostenersparnisse, bahnbrechende Technologielösungen und eine hervorragende Produktionsfertigkeit Autos produzieren, die Kundenansprüche in jedem Segment und auf jedem Markt der Welt erfüllen.“Ghosn geht davon aus, dass durch die Partnerschaft Synergieeffekte im Wert von 24 Milliarden japanischen Yen (rund 211 Millionen Euro) im Geschäftsjahr 2017 erzielt werden. Für das Geschäftsjahr 2018 prognostiziert er 60 Milliarden Yen (527,7 Millionen Euro) und mehr.Ghosn abschließend: „In einer Zeit nie dagewesener Veränderungen in der globalen Automobilindustrie bauen wir mit dieser Strategie auf existierenden Stärken und Management-Fähigkeiten auf, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, noch bessere Produkte zu liefern und unseren Aktionären attraktive Renditen zu ermöglichen.“Erwartet wird natürlich auch ein Ausbau der E-Mobilität, die Renault-Nissan Allianz ist nicht zufällig Weltmarktführer bei Elektrofahrzeugen.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /