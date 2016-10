Bild: © Gemeinde Rankweil / Das neue E-Auto der Gemeinde macht den LieferantInnen Spaß





Rankweil: „Essen auf Rädern“ kommt elektrisch

Seit einiger Zeit kommt in der Vorarlberger Marktgemeinde Rankweil das "Essen auf Rädern" mit dem ElektroautoSeit einigen Monaten beliefern die Fahrerinnen und Fahrer von „Essen auf Rädern" in einem Elektroauto täglich rund 50 Seniorinnen und Senioren in Rankweil mit warmen Mahlzeiten. Die Wahl fiel auf den Elektroantrieb, da sich dieser besonders für den Einsatz auf kurzen Strecken eignet und zudem umweltfreundlich ist.Die Auslieferung der Mahlzeiten erfolgt täglich. Ein Menü besteht aus Suppe, Hauptspeise mit Beilage sowie Gemüse oder Salat und ein Dessert. Die Gerichte werden in der Küche des Sozialzentrums „Haus Klosterreben" zubereitet. Dabei legt das Küchenteam großen Wert auf frische, ausgewogene und vor allem auf regionale und saisonale Zutaten. Bereits seit 1987 bietet die Marktgemeinde Rankweil „Essen auf Rädern" an.