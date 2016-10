Bild: © Gemeinde Ober-Grafendorf / Die Ökostraße in Ober-Grafendorf







Bild: © Gemeinde Ober-Grafendorf / Bgm. Rainer Handlfinger freut sich über das innovative Projekt





Climate Star für Ökostraße

24.10.2016Grosse internationale Auszeichnung für Ober-Grafendorf - Die Strasse als wertvoller WasserspeicherWeniger Regenwasser in der Kläranlage, besseres Mikroklima als Erfolg. Die Gemeinde entwickelte in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur Wien eine neue Technologie zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung. In jedem Kubikmeter des Substrats „DrainGarden“ werden bis zu 500 Liter Wasser gespeichert und über die Pflanzen verdunstet. Das entspricht der Kühlleistung einer hundertjährigen Buche an einem heißen Sommertag.Die Gemeinde arbeitet seit 2012 an dem EU-Projekt „Wandelbares Mostviertel. Fit in die Klimazukunft“. Seit einem Jahr gibt es die Ökostraße namens „DrainGarden“. Der Testbereich verläuft auf einer Länge von 100 Metern entlang der Buchenstraße.Bürgermeister Handlfinger betont: „Das bringt gleich vier Vorteile für unsere Gemeinde: Ein besseres Mikroklima, weniger Gießen der Grünflächen in den Sommermonaten, weniger Regenwasser in der Kläranlage und Hochwasserschutz. Positiver Nebeneffekt: das Budget wird entlastet.“ Die benötigten Substrate stammen aus regionalen Materialien.Mit dem Beitritt zum Klima-Bündnis im Jahr 1989 setzte die Gemeindevertretung ein klares Bekenntnis zu nachhaltiger Lebensweise. Als Familienvater ist dem Bürgermeister die Zukunft der Kinder ein Herzensanliegen. Klimaschutzmaßnahmen regional umzusetzen dient dem Erhalt der Lebensgrundlagen.Die Auszeichnung mit dem Climate Star ist eine Bestätigung dafür, dass gemeinsames jahrzehntelanges Engagement sich für die BürgerInnen auszahlt.Artikel teilen: GastautorIn: SCHREIBWERKSTATT OEKONEWS / Angela Rosenthaler, Michaela Aschenbrenner, Johann Hisch, Helmuth Lawitz für oekonews.Artikel Online geschalten von: / holler /