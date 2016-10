Bild: © Veggie Planet





Linz wird Veganhauptstadt Europas

16.10.2016Erstmalige Veggie Planet Messe mit Oberösterreich-Schwerpunkt im NovemberVon 5.-6. November ist es erstmals soweit: Österreichs wichtigste Messe zur vegetarischen/veganen Ernährung gastiert in Linz. Mit dabei sind innovative Aussteller. Besonderes Highlight sind die vielfältigen Kochshows: Haubenkoch Siegfried Kröpfl präsentiert Geschnetzeltes in Champignonsauce und zeigt, wie traditionelle Gerichte rein vegan, also ohne Milch, Fleisch und Ei, gelingen. Der vegane Koch Martin Jesacher rollt sich durch die Küchen der Welt: Veganes Sushi, Wraps und Sandwiches wollen vom Publikum probiert werden!Außerdem zu sehen: faire Mode, vegane Produktneuheiten, spannende Vorträge zu Gesundheitsthemen, Sport und Tierschutz sowie die allseits beliebten Kochshows.Veggie Planet ist Österreichs größte, traditionsreichste und wichtigste Messe zur vegetarischen und veganen Lebensweise. Neben Wien, Graz, Bregenz und Salzburg macht sie nun erstmals in Linz Station. Veranstalter Felix Hnat über seine Motivation: "In Österreich leben 800.000 Menschen vegetarisch, 80.000 davon vegan. Mehr als 3,2 Mio. Menschen wollen ihren Fleischkonsum reduzieren. Wir wollen zeigen welche Produktvielfalt vorhanden ist und laden alle herzlich ein zu kosten, zu staunen und einen schönen Tag bei uns zu verbringen."