Bild: © GLM / Ein wirklich stylisches Elektroauto von GLM





Elektro-Superauto "GLM G4": Bissig und schnittig mit Elektroantrieb

23.10.2016Eine Luxusvariante für E-MobilfreaksParis - Beim Salon Mondial de l'Automobile in Paris enthüllte GLM sein neues Luxus-Elektroauto. Der GLM G4 bietet ein völlig neues Fahrzeugkonzept: Er ist mehr als nur eine Erweiterung herkömmlicher Modelle mit Verbrennungsmotor, sondern zeigt, wie ein Luxusauto eigentlich aussehen sollte. Das in Kyoto gegründete Unternehmen GLM setzt auf unnachgiebige Effizienz und punktet mit klarem Design. Für GLM sind Elektrofahrzeuge zugleich exotische Fahrzeuge.Der GLM G4 gehört eindeutig in dieses Segment: Der Viertürer besticht mit fließenden Formen und bietet außerdem vier Passagieren überragenden Komfort und Platz in der Fahrzeugkabine für eine absolut stilvolle Fahrt.GLM entwickelt hochmoderne Technologien für beste Ergebnisse. Mit einer Stromversorgung aus mehreren Quellen können Fahreffizienz und -leistung verbessert werden. Die Akkupacks sind an der Vorder- und Rückseite des GLM G4 angebracht, um die Koordination zu kontrollieren und die Leistungsfähigkeit zu steigern. Der GLM G4 hat außerdem ein mehrstufiges Getriebe, das die Leistung verbessert und unabhängig von der Leistung des Triebwerks funktioniert. IGBT-Systeme verringern Schaltverluste und steigern die elektrische Effizienz. Da die Amalgam-Karosserie aus Verbundstoffen besteht, ist das Gehäuse des Fahrzeugs leicht und gleichzeitig stabil.Die Gesamtleistung des Systems beträgt mehr als 1000 Nm (>101 kgm) und 540 PS (400 kW) mit einem Zwillingsmotorsystem, das das Drehmoment je nach Fahrmodus angleicht. Das Fahrzeug beschleunigt in weniger als 3,7 s von 0 auf 100 km/h und hat eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h.Das mehrstufige Getriebesystem sorgt dafür, das bei Geschwindigkeiten zwischen Stadtverkehr und Autobahn jeweils der geringsten Stromverbrauch gewährleistet wird. Das Zwillingsmotorsystem ist so abgestimmt, dass es kontinuierlich den Straßenbelag berechnet und so eine optimale Bodenhaftung bietet."Die Fahrzeugindustrie wandelt sich, und in den nächsten Jahren wird der Markt für Elektrofahrzeuge ein starkes Wachstum aufweisen und Marktanteile von den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor übernehmen. GLM möchte dabei an vorderster Front stehen und die Grenzen der Elektrofahrzeuge erweitern. Wir werden unsere Schlüsseltechnologien und das Konzept der 'Anwendung auf Varianten' für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen einsetzen, die man in Kürze schon erleben wird." - Hiroyasu Koma, GLM-CEO."Der Ausbau der Elektrofahrzeug-Technologie trägt nicht nur konkret zu einer Gesellschaft mit geringerem CO2-Ausstoß bei, sondern bietet auch ein aufregendes Fahrvergnügen. Das ist unsere Vision und unsere tägliche Inspiration."GLM G4 Leistung:0-100 km/h 3,7 s Leistung 400 kW (540 PS)Drehmoment 1000 Nm (101 kgm)Spitzengeschwindigkeit 250 km/h (155 mph)Reichweite 400 km (248 Meilen) NEDCArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /