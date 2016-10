Bild: © Rehm





"Hainburg '84: Eine Bewegung setzt sich durch" im BOKU Kino

5.10.2016

OEKONEWS-Film wird am 12. Oktober 2016 ab 18:30 im Hörsaal EH01, Exnerhaus, Peter-Jordan-Straße 82, gezeigt.

Das BOKU-KINO ist eine Filmreihe mit Diskussion im Rahmen der BOKU- Ethikplattform.

Am 12. Oktober 2016 stehen ab 18:30 Uhr die Donauauen im Fokus.

Widerstand am Strom (Roberto Epple, 1987, 65 Min.)

Hainburg '84: Eine Bewegung setzt sich durch(Doris Holler-Bruckner, Daniel-S. Hackenberg, 2016, 55 Min.)

Bereits mehr als 30 Jahre ist der Widerstand gegen ein damals geplantes Wasserkraftwerk in den Donauauen in Hainburg her. Warum sollte dieses Kraftwerk gebaut werden? Was hätte dies für die Donau und ihren Wasserlauf bedeutet? Wie lief der Protest damals ab, wie war die Stimmung unter den Demonstranten und in der Bevölkerung? Wie kam es letztlich zum Erfolg?

Im Film Hainburg '84 kommen ehemalige TeilnehmerInnen an der friedlichen Protestaktion, wie etwa Friedensreich Hundertwasser und Andre Heller, aber auch der jetzige Umweltminister Andrä Rupprechter und eine Reihe weiterer Persönlichkeiten zu Wort, die schildern, welchen Einfluss ihre Teilnahme damals auf ihr weiteres Leben, vor allem auch auf das Berufsleben hatte.

Im Anschluss findet eine Diskussion statt.

Moderation: Markus Fiebig, stv. Vorsitzender der BOKU-Ethikplattform

Es diskutieren:

Helmut Habersack, Leiter des Instituts für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiven Wasserbau, BOKU

Doris Holler-Bruckner, ehemalige Aktivistin, heute Chefredakteurin der Zeitschrift ÖKONEWS, Tageszeitung für erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit

NN, Nationalpark Donauauen

ZEIT: 12. Oktober 2016, ab 18:30

ORT: Hörsaal EH01, Exnerhaus, Peter-Jordan-Straße 82