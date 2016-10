Bild: © RainerSturm / pixelio.de





4. Österreichische Photovoltaik-Tagung kommt nach Villach

2.10.2016Jährlicher Fixpunkt für Präsentation und Fachaustausch zu neuesten photovoltaischen Technologietrends und Perspektiven für die Wirtschaft.Die Österreichische Photovoltaiktagung bietet jedes Jahr einen intensiven wissenschaftlichen Fachdialog zur Qualitätssicherung und setzt den Fachaustausch über gebäudeintegrierte Photovoltaik fort. Der erste Abend steht heuer im Fokus des Alpen Adria Raums und beinhaltet einen wissenschaftlichen Austausch mit Slowenien und Italien.Im Tagungsblock diskutieren internationale und nationale Vortragende die Rolle der Photovoltaik im Gesamtenergiesystem und ihre wachsende Bedeutung als wesentlicher Baustein der Energiewende. Neben österreichischen erwarten Sie internationale Vorträge aus Deutschland, Holland, Italien, der Schweiz, Slowenien und Zypern.Die Österreichische Technologieplattform lädt wie jedes Jahr alle TeilnehmerInnen zu einem Galaabend, um sich im gemütlichen Rahmen austauschen zu können.Im Anschluss an die Tagung kann jeder Teilnehmer an einer Exkursion teilnehmen. Zur Auswahl stehen: Besichtigung Kioto Solar, Besuch CTR, Carinthian Tech Research AG sowie e-Mobilitäts-Testfahrten.Eine umfassende Zusammenstellung beinahe aller laufenden nationalen Photovoltaik-Forschungsprojekte sowie der Marktplatz der Innovationen, wo Produktneuheiten präsentiert werden, bilden den Rahmen der Tagung. Teilnehmende Unternehmen: ATB-Becker Photovoltaik GmbH, AT-Solutions, CTR Carinthian Tech Research AG, Ertex Solar GmbH, FH Technikum Wien, Fronius International, Infineon, Kioto Solar, OFI, Polymer Competence Center Leoben GmbH, Schletter, Sonepar, SunnyBAG, Technologieplattform Photovoltaik Österreich, PVP Photovoltaik, Ulbrich, Unser Kraftwerk, Welser Profile.Unternehmen und Institutionen präsentieren im Rahmen der Tagung Forschungsprojekte zu ihren Photovoltaik-Innovationen, die von einem Expertenbeirat und dem Publikum bewertet werden. Am Ende der Tagung werden die drei Gewinner bekannt gegeben und prämiert. Projekte können noch bis Ende Oktober online eingereicht werden.Parallelworkshop zu Sonnenkraft und BürgerkraftIn dieser Break-out Session werden verschiedene Geschäftsmodelle zu Bürgerbeteiligungsprojekten und deren Stärken und Schwächen mit erfahrenen Vortragenden aus der Praxis, die Schwierigkeiten und Erfolge beleuchten, diskutiert.Partner der 14. Österreichischen Photovoltaik-TagungDer Veranstalter, die Technologieplattform Photovoltaik Österreich (TPPV), lädt gemeinsam mit BMVIT, Klima- und Energiefonds, Photovoltaic Austria, Land Kärnten und der Stadt Villach herzlich zur 14. Österreichischen Photovoltaik-Tagung ein. Nutzen Sie den Treffpunkt für Forschung und Technologie der Photovoltaik in Österreich.Das Programm aller drei Tage finden Sie in Deutsch und in Englisch unter www.pvaustria.at/pv-tagung Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / stevanov /