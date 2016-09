Deutschland: Erstmals kostenlose Sonnenstrom-Flatrate

16.9.2016Die sonnen Gruppe bringt Deutschlands erste kostenlose Strom-Flatrate auf den Markt und beendet damit das Zeitalter der Strompreise.Wildpoldsried – Für alle Mitglieder der sonnenCommunity fallen mit der „sonnenFlat" die monatlichen Stromrechnungen weg. Besitzer eines intelligenten Batteriespeichers erzeugen bereits einen großen Teil ihres benötigten Stroms selbst. Wer darüber hinaus Kilowattstunden verbraucht, zahlt dafür keinen Cent mehr.Für die Strom-Flatrate werden tausende sonnenBatterien miteinander vernetzt. So entsteht ein virtueller Speicher, der bei Bedarf kurzfristig Energie aus dem deutschen Stromnetz aufnehmen und sie später wieder abgeben kann. Mit dieser sogenannten Regelenergie können Schwankungen ausgeglichen und das Stromnetz stabilisiert werden. Im Gegenzug erhält die sonnen GmbH eine Vergütung für die Bereitstellung des Batterie-Pools. Diese fließt direkt in die sonnenCommunity, um die konkurrenzlose Strom-Flatrate zu refinanzieren.„Mit der „sonnenFlat" läuten wir den nächsten Schritt der Energiewende ein, indem wir Energiespeicher für Millionen von Menschen wirtschaftlich zur Verfügung stellen. Künftige Besitzer einer sonnenBatterie produzieren nicht nur ihren Strom selber, sondern müssen auch nie wieder für eine Kilowattstunde Strom zahlen", so Philipp Schröder, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing bei der sonnen GmbH. „Durch die Bündelung der sonnenBatterien werden herkömmliche Kraftwerke ersetzt, CO2 eingespart und durch die dezentrale Verteilung auch noch die Kosten für den Netzausbau reduziert."Von der eigentlichen Bereitstellung der Regelenergie merkt der Batteriebesitzer nichts. Die sonnenBatterie muss dafür nur wenige Minuten am Tag zur Verfügung stehen, denn von der Speicherkapazität werden nur wenige Prozent beansprucht. Auf den Eigenverbrauch der Besitzer und die Langlebigkeit der sonnenBatterie hat dies keine Auswirkungen.