WAVE TROPHY 2017: Die grösste E-Mobil Rallye der Welt folgt der “Grand Tour of Switzerland”

29.12.2016Im Juni 2017 geht es 8 Tage lang mit Elektrofahrzeugen durch die SchweizRund einhundert Elektrofahrzeuge und Elektroauto-Enthusiasten aus aller Welt werden an der nächsten WAVE TROPHY teilnehmen, die in 8 Tagen zu den touristischen Highlights in die Schweiz führen wird. Die Teams werden auf dieser spektakulären Fahrt vom 9. bis 17. Juni über 5 Alpenpässe fahren und quer durch alle 4 Sprachregionen der Schweiz interessante Städte, Unternehmen aus dem Bereich „Clean Tech“ sowie fortschrittliche landwirtschaftliche Betriebe und Schulen besuchen . Das Ziel der WAVE ist es, die Bevölkerung für die E-Mobilität zu sensibilisieren und den Teilnehmern ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Mehr als 100 Teams haben sich bereits auf die provisorische Startliste setzen lassen, wenige Startplätze sind noch frei.Die WAVE findet 2017 bereits zum 7. Mal statt und folgt diesmal der Grand Tour of Switzerland. Die Grand Tour of Switzerland präsentiert sich als spannungsvoller Road-Trip für Elektrofahrzeuge und ist eine Traumstrecke zu den Highlights der Schweiz – von Gletschern zu Palmen, von urigen Bergdörfern zu lebendigen Städten. Diese Strecke führt auf über 1’600 Kilometern durch die schönsten Gegenden der Schweiz und zeigt, wie abwechslungsreich, vielfältig und auch spektakulär die Schweiz ist. Es wird sogar gesagt, dass diese Strecke weltweit die grösste Zahl an Attraktionen bietet auf vergleichbarer Distanz. Ab April 2017 wird ein dichtes Netz an Ladestationen die gesamte Route unter Strom setzen. Mit der WAVE wird die E-Grand Tour feierlich eröffnet, als erster elektrisch befahrbarer Roadtrip der Welt. Die WAVE will diese Strecke für alle erlebbar machen und offeriert auch E-Fahrzeuge und E-Bikes von Partner-Unternehmen zum Mieten, zu sehr günstigen Konditionen.Täglich müssen zwischen 110 und 210 km zurückgelegt werden, mit 3 – 4 Stopps zum Zwischenladen. Erstmals wird die WAVE auch besonders attraktiv für E-Bikes. Das Ziel ist, dass mindestens 20 E-Bike-Fahrer antreten, mit unterstützender Muskelkraft. Die WAVE wird auch internationale Teams anziehen, da gerade der sanfte Tourismus im Vordergrund steht.Autobahnen werden fast gänzlich gemieden, stattdessen führt die Grand Tour of Switzerland durch atemberaubende Berglandschaften und meist in malerische, kleine Ortschaften, aber auch in pulsierende Städte wir Zürich, Luzern, Bern oder Locarno.Der Spass mit dem Elektroauto steht im Vordergrund – und somit auch die Geselligkeit jeweils am Abend und zwischendrin. Auf diversen Strecken müssen die Teilnehmer Posten anfahren und Fragen aus dem Bereich Energie, Kultur oder Natur beantworten. Die Siegerehrung für die prestigeträchtige WAVE TROPHY findet am Samstagabend den 17. Juni 2017 in Zürich statt.Tour Direktor Louis Palmer zur Streckenwahl: "Wir haben uns für diese Strecke entschieden, weil die Teilnehmer in den letzten Jahre in den Bergen immer ins Schwärmen gekommen sind. Und es ist eine riesen Freude für uns alle, mit der WAVE den ersten elektrisch befahrbaren Road Trip zu eröffnen!“Teilnahmeschluss ist offiziell im März 2017 - eine frühere Anmeldung wird jedoch empfohlen!E-Mobilisten, die an der WAVE TROPHY 2017 Interesse haben, besuchen am Besten die Webseite www.wavetrophy.com und nehmen mit Louis Palmer via Kontakt auf.Weitere Informationen zur Grand Tour of Switzerland:Artikel teilen: GastautorIn: LP für oekonews.Artikel Online geschalten von: / holler /