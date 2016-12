Bild: © twitter





Tesla Supercharger V3: Mehr als "nur 350 kW" Leistung?

30.12.2016Elon Musk antwortet via Twitter auf FrageMit zunehmender Ladeleistung wollen in Zukunft mehrere E-Fahrzeughersteller punkten, auch die Hersteller von Ladestationen ziehen nach. Aber Tesla scheint schon wieder einen Schritt weiter. Bereits vor längerer Zeit hat Elon Musk gemeint, Ziel sei eine Ladung so schnell wie das Tanken fossiler Autos. NunIn einem Tweet zum "Supercharger V3", in dem Fred Lambert von Electrek.ko Elon Musk am 24. 12. fragt, ob über 350 kW die Rede sei, retweetete Elon Musk: "Nur 350 kW ... was meinst du damit, ein Kinderspielzeug?"Es könnte sein, dass die neuen Batteriezellen, die Tesla in der Gigafactory für das Model 3 plant, mit einer weit höheren Ladeleistung auf den Markt kommen. Man darf sich offensichtlich einige Neuerungen erwarten. Auch Solar-Stationen in Kombination mit stationären Batterien und damit Zwischenspeicherung könnten bei einigen Supercharger V3 Stationen geplant sein, rein Off-Grid. Eines scheint fix, von Tesla ist auch in Zukunft einiges an Neuem zu erwarten.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /