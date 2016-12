Bild: © CC0 Public Domain - pixabay.com /Amphibienschutz ist eines der Anliegen





Neue Naturschutzwachorgane in Salzburg

30.12.2016Sieben Kandidaten bestanden Berg- und Naturwacht-Prüfung - Derzeit sind 520 Naturschutzwachorgane im Land Salzburg tätigSalzburg - Die Naturschutzabteilung des Amtes der Salzburger Landesregierung nahm im 7. November 2016 in St. Johann im Pongau Prüfungen zum Naturschutzwacheorgan ab. Zur Prüfung traten zwei Damen und fünf Herren angetreten. Alle Kandidaten/innen bestanden die Prüfung mit einer sehr guten Leistung und konnten im Anschluss daran von der Landesregierung zum Naturschutzwacheorgan bestellt und vereidigt werden. Nach Auskunft des Landesleiters der Salzburger Berg-und Naturwacht, Ing. Alexander Leitner, sind derzeit 520 Naturschutzwacheorgane im Land Salzburg tätig.Die Naturschutzorgane haben einerseits die Aufgabe, die Behörden bei der Vollziehung verschiedener Gesetze und Verordnungen zu unterstützen. Andererseits ist es ein großes Anliegen der Berg- und Naturwacht, in der Bevölkerung aufklärend zu wirken und mit Vorträgen und Exkursionen das Verständnis über Sinn und Notwendigkeit des Schutzes der Natur und Umwelt zu vermitteln. Die Kandidaten/innen werden auf die Prüfung zum Naturschutzwacheorgan in Schulungen und in einer einjährigen praktischen Mitarbeit in der jeweiligen Einsatzgruppe vorbereitet. In einer mündlichen Prüfung müssen die Bewerber umfangreiche Kenntnisse über zahlreiche Fachgebiete nachweisen. Dazu zählen unter anderem das Naturschutz-, das Höhlen- und Tierschutzrecht, sowie Bestimmungen über die Wegefreiheit im Bergland. Weitere Fachgebiete sind Pflanzenarten- und Mineralienschutz.Autor: LL Ing. Alexander Leitner für oekonewsArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /