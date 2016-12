Bild: © Kreisel Electric / Erfolgreicher Spatenstich in Oberösterreich





Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 30.12.: "Von der Garagenfirma zur Weltmarke“

28.12.2016Spannender Beitrag über Kreisel in FreistadtWien - „Von der Garagenfirma zur Weltmarke - die Kreisel-Batterien für Elektroautos aus Freistadt" lautet der Titel des von Michael Fröschl gestalteten „Saldo - das Wirtschaftsmagazin" am Freitag, den 30. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.Im Elektroauto sehen viele die Mobilität der Zukunft. Fast alle großen Autobauer setzen auf Stromfahrzeuge und entwickeln neue Modelle. In Österreich startet nächstes Jahr ein Förderpaket für den Kauf von E-Autos und den Bau von Ladestationen. Noch gibt es zu wenige Auflade-Möglichkeiten. E-Autos sind zu teuer und haben eine geringe Reichweite. Bei der Lösung dieser Probleme ist eine kleine oberösterreichische Firma groß im Geschäft. Kreisel Electric baut besonders leistungsfähige Batterie-Akkus für Elektroautos. Michael Fröschl hat die Firma Kreisel in Freistadt besucht.