Bild: © Riesneralm / v.l.n.r.: Erwin Petz (Riesneralm), Luidold Amandus und Gerhard Dirninger (Energie Steiermark)





Vier neue E-Ladestationen auf der Riesneralm

29.12.2016Knapp vor den Feiertagen wurde das Angebot des Skiberges mit 4 neuen E-Tankstellen wieder erweitert.Donnersbachwald - „Wir freuen uns, die Partnerschaft mit der Riesneralm positiv fortzuführen und gemeinsam die grüne Zukunft zu gestalten. Dadurch setzen wir auch einen weiteren Schritt zur Aufrüstung der E-Tankstellen-Infrastruktur in der Steiermark," so Christian Purrer, Vorstandssprecher der Energie Steiermark. Geschäftsführer Erwin Petz von den Riesneralm Bergbahnen. freut sich, damit einen der Kundenwünsche entsprechend erfüllen zu können.Die Energie Steiermark baut in Sachen umweltfreundliche Mobilität weiter aus und investiert in den kommenden zwei Jahren insgesamt mehr als 3,2 Millionen Euro in die Aufrüstung des heimischen E-Tankstellennetzes. Bei den Stationen auf der Riesneralm stehen 4 Ladepunkte a 22kW zur Verfügung. Der Zugang ist öffentlich und jederzeit ohne Karte möglich.