Bild: © oekonews- Laden beim Supercharger





Tesla Supercharger: Weiterer Ausbau geht voran

31.12.2016Vor kurzem hat Tesla seine internationalen Karten aktualisiert- der Ausbau der Supercharger soll nun wieder zügiger voran gehenIn Österreich, Deutschland und der Schweiz ist das Tesla-Supercharger Netz schon recht gut ausgebaut, aber Richtung Osten oder z.B. im Süden Spaniens fehlt noch einiges, um europaweit via Supercharger schnellladen zu können. Im Lauf des nächsten Jahres dürfte nun einiges voran gehen und das europäische Supercharger-Netz erweitert werden.Bis zum Start des Tesla Model 3, das Ende 2017 auf den Markt kommen soll, will man das Superchargernetzwerk auf 7200 Ladeplätze erweitern.Neu ist auch, dass für E-Fahrzeuge von Tesla, die ab 1. Januar 2017 ausgeliefert werden, das Superchargernetzwerk nicht mehr vollends kostenlos zur Verfügung stehen wird, sondern auf ca. 1600 jährliche Freikilometer reduziert wird. Ein Mehrverbrauch wird dann extra verrechnet. Seit kurzem wird außerdem all jenen, die nach dem Beenden der Ladung auf einem Superchargerplatz stehen bleiben, und ihn somit für andere Fahrer blockieren, eine Parkgebühr verrechnet.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /