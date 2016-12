Bild: © Grüne Vorarlberg / Adi Gross





Grüne erfreut über Rupprechter-Bekenntnis zur Ökosteuerreform

27.12.2016Wir alle profitieren von der längst überfälligen Verkehrswende!"Es ist erfreulich, dass Umweltminister Rupprechter von uns Grünen schon lange vorgebrachte Ideen übernimmt, sich zur Ökologisierung des Steuersystems bekennt und die Dieselprivilegien abschaffen will", reagiert Grünen-Klubobmann Adi Gross auf die Aussagen vom Umweltminister im VN-Interview. „Wir alle, insbesondere Wenig-Verdienende, profitieren von einer sozial-ökologischen Steuerreform. Denn jeder eingenommene Euro fließt zurück und wird in die Senkung der lohnbezogenen Steuern und in öffentliche Verkehrsmittel investiert", betont Gross.Die Abschaffung der steuerlichen Begünstigungen für Diesel sei längst überfällig. „Diesel ist der Klimakiller Nummer eins. Die völlig unbegründeten Steuerprivilegien für diesen Treibstoff müssen weg, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen wollen", so Gross. Es gehe lediglich um eine geringfügige Angleichung der Mineralölsteuer auf das Niveau von Deutschland. Gross werde genau verfolgen, zu welchen Ergebnissen die von Rupprechter angekündigte Arbeitsgruppe zu dieser Thematik kommen wird.Der Verkehr steuere derzeit österreichweit ca. 28 Prozent des Kohlendioxids bei. In Vorarlberg sogar 41 Prozent. „Es ist daher nicht nur klug, sondern auch dringend notwendig die Verkehrswende anzugehen, wenn wir die Klimakatastrophe verhindern wollen", so Gross. Nicht nur unsere Umwelt profitiere von der Verkehrswende. „Weniger Auto bedeutet weniger Lärm, weniger Abgase aber mehr Lebensqualität und Raum. Ich hoffe daher, dass Minister Rupprechter nicht in Ankündigungen stecken bleibt und die Ökowende endlich ernsthaft angeht", schließt Gross.