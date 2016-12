Bild: © MA 48- Christbaumsammelstelle





Christbaumsammlung: Vom Kerzenschein zur sauberen Energie

27.12.2016519 Christbaumsammelstellen vom 27. Dezember bis zum 13. Jänner in Wien"Ohne Lametta wäre netter!" ist auch dieses Jahr wieder das Motto für die Christbaumsammlung der MA 48. Bis Freitag, 13. Jänner 2017, steht den Wienerinnen und Wienern das bewährte Service der MA 48 in ganz Wien zur Verfügung. Darüber hinaus können Christbäume natürlich auch auf den Wiener Mistplätzen abgegeben werden. Die ausgedienten Christbäume werden thermisch verwertet, aus ihnen entsteht wohlige Fernwärme.Erstmals gesammelt wurden die Christbäume nach Weihnachten 1990, damals standen 220 Sammelstellen zur Verfügung. Seit den Anfängen wurden bereits 10.500 Tonnen bzw. über 2,4 Millionen Christbäume abgegeben. Heuer gibt es bereits 519 öffentliche Christbaumsammelstellen in ganz Wien. Die MA 48 appelliert, Schmuck, Haken und Lametta vor der Abgabe zu entfernen.Ab 27.12. sind - mit Ausnahme des 1. Bezirks - alle temporären Christbaumsammelstellen eingerichtet und sowohl im Online Stadtplan der Stadt Wien, als auch in der 48er-App abrufbar. Die Christbaumsammelstellen im 1. Bezirk stehen aufgrund des Silvesterpfades erst ab dem 2. Jänner zur Verfügung.Rund um Weihnachten bringen die Bäume zahlreiche kleine und große Kinderaugen in heimischen Wohnzimmern zum Strahlen. Einmal richtig entsorgt, sorgen sie für behagliche Wärme oder bringen uns Licht in trüben Wintertagen. Die ausgedienten Weihnachtsbäume werden in Wien thermisch verwertet und so entsteht Strom und Fernwärme. Im letzten Jahr wurden 685 Tonnen bzw. 157.000 Stk. an Christbäumen an den temporären Sammelstellen abgegeben. Die daraus produzierte Energie (rund 1.700 MWh) reicht aus, um einen Monat lang etwa 960 Haushalte mit Strom und 2.200 Haushalte mit Fernwärme zu versorgen.Wie jedes Jahr gibt es die nötigen Infos zu den Christbaumsammelstellen ab 27. Dezember am Misttelefon (01/546 48), auf der Homepage der MA 48, sowie im Online-Stadtplan (www.wien.gv.at/stadtplan) der Stadt Wien: Einfach das Kästchen "Christbaumsammelstellen" aktivieren. Nach Eingabe der Adresse erscheinen sofort die nächsten Sammelstellen im Umkreis des Wohnorts. Durch Klicken des Christbaum-Icons wird die jeweilige Adresse angezeigt.Die 48er - App bietet eine weitere Möglichkeit ganz bequem mit wenigen Handgriffen den nächsten Entsorgungsort zu finden: Hier werden die Sammelstellen im Menüpunkt Stadtplan über den Filter "Christbaumsammelstellen" im Stadtplan angezeigt. Die kürzeste Route vom Heimatort wird auf Wunsch ebenfalls berechnet. "Die 48er" App ist für Android Smartphones (ab Version 2.2 oder höher) und iOS-Handys (ab Version 4.0 oder neuer) programmiert.