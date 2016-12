Bild: © KBVÖ / Branchenfusion Kompost- und Biogasverband Österreich





Biogas: Die Branchenfusion ist perfekt!

24.12.2016Kompostgüteverband Österreich und die ARGE Kompost und Biogas werden gemeinsamer VerbandWien - Die beiden bisherigen Interessensvertretungen, der Kompostgüteverband Österreich und die ARGE Kompost und Biogas Österreich, haben sich zusammengeschlossen und offiziell den Kompost- und Biogasverband Österreich gegründet. Beide Interessensvertretungen arbeiten seit über 20 Jahren im Bereich der biogenen Kreislaufwirtschaft, der Energieproduktion und dem Klimaschutz. Die Organisationen eint das Ziel, die dezentrale Kompost- und Biogasproduktion zu stärken. Diese stellt die beste Form der Kreislaufwirtschaft dar. Sie ist einer Verbrennung biogener Abfälle oder einer zentralen Verarbeitung mit langen Transportwegen vorzuziehen.Des Weiteren zählen zu den zentralen Zielen des neuen Verbandes:Intensivierung und Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Kompostierung und Vergärung,die fachliche Aufklärung sowie systematischer und regelmäßiger Erfahrungsaustausch, sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene,die Förderung aller Maßnahmen zur Qualitätssicherung von Prozessen in Kompost und Biogasanlagen und deren Produkte.Den Vorstand des neuen Verbandes bilden Hubert Seiringer (Seiringer Umweltservice), Norbert Hummel (Green Energy Hummel), Erwin Binner (BOKU Wien), Wojciech Rogalski (MA 48), Rudolf Hofmann (ARGE Kompost Enns) und Bernhard Seidl (Bioenergie Aspach). Weiters gehören dem Vorstand die Vertreter der Länderorganisationen in Tirol, Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich und Kärnten an. Dies sind Rudolf Friewald (ARGE Kompost und Biogas Niederösterreich), Josef Blumenschein (ARGE Kompost und Biogas Oberösterreich), Johannes Hauptmann (ARGE Kompost und Biogas Steiermark), Thomas Gadner (ARGE Biogas Kärnten) und Josef Kröll (ARGE Kompost und Biogas Tirol).Dem Kreislauf verpflichtet!Der Kompost- und Biogasverband Österreich steht für die organische Kreislaufwirtschaft, die technologisch möglich, ökologisch notwendig und wirtschaftlich sinnvoll ist. Der Schutz der Böden und des Wassers, die Klimavorsorge und die Bestrebungen in der Politik eine nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweise in der Gesellschaft zu verankern, bestimmen unser Tätigkeitsfeld. Humusaufbau, Bioenergie und Kohlenstoffbindung sind die Themen unserer Zeit. In diesem Sinne vertritt der Kompost- und Biogasverband Österreich die Interessen Aller und setzt dabei auf Information und Weiterbildung um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /