Weihnachts-Truthahn ohne Atromstrom

20.12.2016Beeindruckende Zahl: 3/4 der theoretischen Hinkley-Point-Power wurden in Großbritannien in einem Jahr durch EE-Anlagen realisiertDie Pläne für ein neues AKW in Hinkley Point reichen bis ins Jahr 2003 zurück. 2007 versprach EdF UK den Briten Weihnachts-Truthahn "grilled by Hinkley-Power" für 2017. Weinachten 2016 steht vor der Tür und mittlerweile hat sich die voraussichtliche Inbetriebnahme von Hinkley Point C bis ins Jahr 2026 verschoben.Die Strommenge, die das teuerste Kraftwerk der Welt in frühestens einer Dekade produziert, 26 TWh/a, sind mit Erneuerbaren Energien wesentlich schneller und preisgünstiger zu haben.Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien stieg in einem einzigen Jahr um 19 TWh (+29%).Das entspricht ¾ der theoretisch kalkulierten Jahres-Stromproduktion die für Hinkley Pointmit 26 TWh angegeben wird, frühestens ab 2026 -wenn überhaupt*Artikel teilen: GastautorIn: Eva Stegen für oekonews.Artikel Online geschalten von: / holler /