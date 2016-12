Bild: © TU Wien/ Die Zukunft der Energieversorgung: Energie aus Ökostrom, gespeichert in Gas





Weltweit größte Power-to-Gas Anlage entsteht

19.12.2016Der Standort der Anlage ist in UngarnDerzeit wird in Ungarn die weltweit größte Power-to-Gas Anlage gebaut. Dort entsteht aus Strom aus erneuerbaren Quellen Wasserstoff, durch Zumischung von ohlendioxid wird dann Methan hergestellt. Das Verfahren ist eine Entwicklung von Electrochaea, einem Unternehmen aus Planegg in der Nähe von München.Pro Stunde werden 10.000 Kilowattstunden Strom verbraucht. Katalysatoren werden durchMikroorganismen ersetzt.www.electrochaea.com/Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /