Oberösterreich gegen Lebensmittelverschwendung

20.12.2016Initiativen gegen Lebensmittelverschwendung: 4.400 Euro Spende von Kochshow übergeben & Tipps für nachhaltige WeihnachtenLinz- Seit 2013 setzt das Umweltressort von LR Anschober Initiativen gegen Lebensmittelverschwendung, um Bewusstsein zu schaffen, noch gute Produkte vor dem Abfall zu bewahren oder auch die Handlungsweisen von Supermärkten oder Großküchen zu optimieren. Denn jährlich landen allein in OÖ Lebensmittel im Wert von rund 300 Euro pro Haushalt im Abfall, weltweit erreicht ein Drittel der erzeugten Lebensmittel ihren Zweck nicht. LR Anschober: „Ich möchte dazu aufrufen, etwas gegen dieses System der Verschwendung zu unternehmen."Bei der diesjährigen Kochshow-Tour „Kochtopf statt Mistkübel“ v.a. während sechs Konzerten auf der Burg Clam herrschte großes Interesse und viele Genießer/innen und Interessierte waren dabei, als aus Lebensmitteln, die ansonsten trotz guter Qualität im Abfall landen würden, weil sie nicht der optischen Norm entsprechen oder ihr Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, tolle Speisen gekocht wurden. Pro Portion wurde eine freie Spende eingehoben. Die Gesamteinnahmen tun nun weiterhin Gutes, sie werden übergeben an: 1.100 Euro für das Vinzenzstüberl der Barmherzigen Schwestern, 1.100 Euro für den Sozialverein B37, 1.100 Euro für die Kupfermuckn der ARGE Obdachlose, 1.100 Euro an die ARGE OÖ Frauenhäuser.LR Anschober: „Ein herzliches DANKE an dieser Stelle an die Kochshow-Partner Bio Austria, Unimarkt, Spar, Biohof Achleitner und Burg Clam und an Organisatorin Sabine Reisinger, und natürlich an Sie – nur mit Ihrer Unterstützung konnte „Kochtopf statt Mistkübel“ an vielen Terminen stattfinden, so viele Menschen erreichen und kann mit den Spendenerlösen noch weiterhin viel Gutes tun!“