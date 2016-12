Niederösterreich: Clusterland Award 2017 – Einreichfrist gestartet

20.12.2016Netzwerker gesucht!Überbetriebliche Kooperationen – projektbezogen und sowohl mit anderen Unternehmen als auch mit F&E-Einrichtungen – sind fixer Bestandteil der niederösterreichischen Wirtschaftslandschaft. Jetzt werden wieder die erfolgreichsten Netzwerker des Landes gesucht: Wirtschaftslandesrätin Dr.in Petra Bohuslav und Mag. Reinhard Karl, Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG, gaben vor kurzem den Startschuss zum Clusterland Award 2017. „Ab sofort läuft die Einreichfrist für diesen wichtigen Wirtschaftspreis. Heuer wurde die Einreichung ein ganzes Stück weit vereinfacht und wir erwarten wieder eine Vielzahl an innovativen Projekten und Kooperationen auf höchstem Niveau“, sind sich die beiden Auslober des niederösterreichischen Kooperationspreises einig.Der Clusterland Award geht in die siebente Runde und kann auch heuer mit einigen Neuerungen aufwarten. Wirtschaftslandesrätin Dr.in Petra Bohuslav: „Der Arbeitsalltag wird auch für die Unternehmen und Forschungseinrichtungen immer herausfordernder – Zeit ist Mangelware. Dem wurde beim Clusterland Award nun mit einem vereinfachten Einreichmodus Rechnung getragen.“ In einem Zwei-Phasen-Modell wird zuerst nur eine kurze Projektskizze eingereicht. Erst wenn das Projekt die Vorjury überzeugt hat, werden die Einreicher eingeladen, detailliertere Unterlagen zur Verfügung zu stellen. „Damit gewinnt der Award für die Unternehmen zusätzlich an Attraktivität und ich bin überzeugt, dass auch diesmal zahlreiche Einreicherinnen und Einreicher unserem Aufruf folgen werden.“Der Clusterland Award wird seit 2004 von der Raiffeisen-Bankengruppe NÖ-Wien AG in Kooperation mit dem Land Niederösterreich und ecoplus ausgelobt. Ziel dieses Wettbewerbs ist es, herausragende Ideen und Kooperations-Projekte zu den Themenfeldern Nachhaltiges Bauen und Wohnen, Kunststoff, Metall / Mechatronik, Lebensmittel und Elektromobilität auszuzeichnen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Für Mag. Reinhard Karl, Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG, sind Unternehmenskooperationen ein entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg: „Kooperation bedeutet Zukunft! Dies ist auch der Leitgedanke des Clusterland Awards, welcher die erfolgreiche Vernetzung Wirtschaftstreibender untereinander sowie mit Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen vor den Vorhang holt. In diesem Selbstverständnis ist er ein wesentlicher Baustein in unserem Engagement für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich."Der Clusterland Award wird auch diesmal in drei Kategorien vergeben: Das beste Kooperationsprojekt im Bereich Qualifizierung / Prozess- und Organisationsinnovation, das beste Kooperationsprojekt im Bereich Forschung & Entwicklung, Innovation, das beste Kooperationsprojekt im Bereich branchenübergreifender Zusammenarbeit. Eine Kooperation muss aus mindestens drei Partnern bestehen. Jedes Siegerprojekt erhält ein Preisgeld in der Höhe von € 3.000,- und wird im Rahmen einer feierlichen Verleihung im Frühjahr 2017 öffentlichkeitswirksam vorgestellt.„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, wo Größe, Flexibilität und Schnelligkeit gefragt sind und innovative Ideen und Konzepte erwartet werden, bieten betriebsübergreifende Kooperationen den Unternehmen die Chance, auch große Herausforderungen bewältigen zu können“, erläutert ecoplus Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki. „Betriebe, die am Clusterland Award Interesse haben, finden bei den ecoplus Clustern Niederösterreich die richtigen Ansprechpartner.“Die Einreichfrist endet am 31. Jänner 2017.Informationen zur Ausschreibung sowie die Einreichungsunterlagen stehen unter folgender Adresse als Download zur Verfügung: www.ecoplus.at/clusterlandaward Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /