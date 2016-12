Bild: © Solar





Zukunftsweisende Innovationen: Für den Intersolar AWARD einreichen

30.12.2016Ab Januar 2017 können Bewerbungen eingereicht werdenMünchen – Der Intersolar AWARD zeichnet 2017 bereits zum zehnten Mal in Folge innovative Lösungen der Solarwirtschaft aus – getreu dem Motto „Powering the Future with Innovation!". Ab dem 9. Januar 2017 können sich Unternehmen und Projekteigentümer um den Award bewerben. Verliehen wird die Auszeichnung am 31. Mai 2017 auf der Intersolar Europe, der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft und ihre Partner. Sie findet zeitgleich mit der ees Europe statt – Europas größter Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme.Erneuerbare Energien und insbesondere Solarstrom erobern die Welt. Getragen wird diese Entwicklung von den Innovationen der Branche. Der Intersolar AWARD ist bereits seit zehn Jahren Spiegelbild internationaler Technologietrends und hat die Weiterentwicklungen der Industrie begleitet und geprägt. An ihm lässt sich auch die Evolution der Solarwirtschaft ablesen. Waren in den ersten Jahren noch Qualitäts- und Effizienzsteigerung bei Zellen, Modulen und Wechselrichtern sowie Reduktion der Kosten vorherrschendes Thema, wurde danach zunehmend die Optimierung der Komponenten und Steuerungssysteme zur Ertragssicherung und zur Erhöhung der Systemintegration angestrebt. Weitere Markttrends waren die Eigenverbrauchsoptimierung und modernere Steuer- und Regelsysteme. In den vergangenen Jahren zeichnete sich ein neuer Trend in der Branche ab: Die Digitalisierung lässt Solarmodule smart werden. Im Fokus der Industrie stehen aktuell auch die Wartung und Betriebsführun g von PV-Anlagen sowie das Thema Netzintegration.Der weltweite Ausbau wird auch getrieben durch die kontinuierlichen Weiterentwicklungen und Innovationen der Branche. 2017 werden auf der Intersolar Europe bereits zum zehnten Mal in Folge zukunftsweisende Ideen und neue Ansätze der Branche prämiert. In dieser Zeit hat sich der Intersolar AWARD als die weltweit wichtigste und internationalste Auszeichnung für die Solarbranche etabliert. Die Finalisten haben hier die Möglichkeit, ihre Produkte und Projekte einem internationalen Publikum vorzustellen. Gemeinsam mit internationalen Branchenverbänden ehren die Veranstalter herausragende Produkte, Anwendungen und Projekte. Seit 2008 wurden 908 Bewerbungen aus 45 Ländern eingereicht. 97 Produkte, Dienstleistungen und Projekte wurden bisher ausgezeichnet. Einreichungen können in den Kategorien „Photovoltaik" und „Herausragende Solare Projekte" getätigt werden. Kommendes Jahr wird in der Kategorie Herausragende Solare Projekte das neue Themenfeld „Smart Renewable Projects" eingeführt. Hierbei geht es um die Verknüpfung der Bereiche Energieerzeugung, Speicherung, Netzintegration und Energiemanagement. Teilnehmer können Projekte und intelligente Lösungen ins Rennen schicken, welche die Stromerzeugung und den -verbrauch analysieren, optimieren, verschiedene technische Einrichtungen vernetzen und so helfen, erneuerbar erzeugten Strom smart zu steuern und zu speichern.Vom 9. Januar bis 17. März 2017 können Interessierte ihre Unterlagen online unter www.intersolarglobal.com/award einreichen. Projekte und Produkte können von allen Unternehmen eingereicht werden, die 2017 auf einer der weltweiten Veranstaltungen der Intersolar oder ees als Aussteller vertreten sind. Außerdem sind auch die Eigentümer der Projekte teilnahmeberechtigt. Schon jetzt können sich alle Interessenten vorab registrieren und informieren. Die Verleihung findet am 31. Mai 2017 im Rahmen der Intersolar und ees Europe statt.