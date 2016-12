Bild: © Trina Solar / Doppelglasmodule





Neue 12 MW PV-Anlage in Fos sur Mer in Südfrankreich

19.12.2016Eines der ersten Projekte mit 1.500V Doppelglasmodulen in EuropaMünchen – EDF Energies Nouvelle (EN), einer der weltweit größten Energieerzeuger, hat sich für 1.500V Doppelglasmodule von Trina Solar für seine 12 MW PV-Anlage in Fos Sur Mer, Südfrankreich entschieden. Die Anlage „La Fossette" ist eines der ersten Solarprojekte in Europa, das mit der neuesten Generation von Doppelglasmodulen ausgestattet wird. Die zukunftsweisende 1.500V-Zertifizierung ermöglicht eine um bis zu 50% höhere Systemspannung und Stringlängen. Die Anlage soll im Februar 2017 ans Netz angeschlossen werden.45.510 der 265W-Solarmodule von Trina Solar kommen bei der von EDF EN betriebenen La Fossette-Installation zum Einsatz. Das Projekt ist ein wichtiger Schritt hin zu dem Ziel, die Präsenz von Trina Solar auf dem französischen Solarmarkt auszubauen. EDF EN, der führende Energieerzeuger im Bereich Erneuerbare Energie in Frankreich, entschied sich aufgrund der Leistungsfähigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit für die 1.500V-zertifizierten Doppelglasmodule TSM-PEG5 von Trina Solar.Die höhere 1.500V-Stromspannung, die durch die Module von Trina Solar ermöglicht wird, ist ideal für La Fossette. Einerseits werden die Gesamtenergieverluste verringert; andererseits werden auch die Systemkosten reduziert, da ein Drittel weniger Komponenten wie Schaltkreise, Anschlusskästen und Verkabelung benötigt werden. Die Doppelglasmodule sind extrem widerstandsfähig, sodass das La Fossette-Projekt von einer höheren Produkt-Lebensdauer, einem geringeren Wartungsaufwand und den damit verbundenen Kostenersparnissen profitiert. Zwei Lagen aus verstärktem, wärmebehandeltem 2,5mm starkem Glas senken die Gefahr von Mikrorissen, PID, Modulverkrümmungen und Korrosion durch Umwelteinflüsse.„Wir fühlen uns geehrt, dass EDF EN unsere Produkte für dieses wichtige Projekt ausgewählt hat", erklärt Gonzalo de la Viña, Leiter des europäischen Modulgeschäfts bei Trina Solar. „Über die Projektlaufzeit haben wir eine enge und wertvolle Partnerschaft zu Frankreichs größtem Stromerzeuger für Erneuerbare Energie aufgebaut. Trina Solar hat sich zum Ziel gesetzt, bei der Entwicklung, Produktion und Lieferung von Solarmodulen und PV-Lösungen die höchsten Qualitätskriterien zu erfüllen. Das Doppelglasmodul TSM-PEG5 ist ideal für ambitionierte Projekte wie La Fossette geeignet."