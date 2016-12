Bild: © Nordex





Türkische Kunden bestellen 19 Anlagen mit zusammen 68,4 MW

19.12.2016N117/3600 auch in der Türkei auf ErfolgskursHamburg - Die Nordex-Gruppe hat die ersten zwei Aufträge für Windparks mit der N117/3600 in der Türkei erhalten. Die Kunden Bakir Enerij und Marmara Elektrik haben für die Projekte „Esenköy" und „Kürekdagi" insgesamt 19 Turbinen mit einer Kapazität von zusammen 68,4 MW bestellt.Der Standort von „Esenköy" liegt in der Marmararegion im Nordwesten der Türkei. Hier wird Nordex neun N117/3600 auf 106 Meter hohen Stahlrohrtürmen errichten. Für „Kürekdagi" in derselben Region liefert der Hersteller zehn N117/3600, die er ebenfalls auf 106-Meter-Türmen installiert. Die N117/3600 als derzeit leistungsstärkste Mittelwindanlage aus dem Nordex-Portfolio ist für derartige IEC-2-Regionen gut geeignet.Der Baubeginn beider Windparks ist für Spätsommer 2017 geplant, sodass die Übergabe an den Kunden ins Geschäftsjahr 2018 fällt. Nordex wird alle 19 Turbinen im Rahmen eines Premium-Service-Vertrags mit einer Laufzeit von zunächst fünf Jahren instand halten.