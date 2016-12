Bild: © Brandätter Verlag





Selbstgemacht im Glas: Brandstätter-Verlag besticht mit Trendsetter-Buch

Ein ideales Geschenk für ambitionierte Selbstversorger

19.12.2016Alles zum Einkochen, appetitlich Picknicken oder Verschenken - Ein OEKONEWS BuchtippMit dem im September erschienenen "home made Führer" "Selbstgemacht im Glas" bereichert der Brandstätter-Verlag den Kochbücher-hype mit einem wirklich empfehlenswertem Band, soferne sich frau oder man für die edle Tradition des Einkochens und Konservierens interessiert.Nach besten altbewährten Methoden, die damals wie heute ebenso nachhaltig wie auch ökologisch und dementsprechend sinnvoll waren, wird auf sehr ansprechende und geschmackvolle Art sehr leicht nachvollziehbar gezeigt, wie Feines haltbar gemacht und Selbstgemachtes eingekocht wird. Viele schön bebilderte Rezepte, von Smoothies, über Aufstriche, feine Suppen, Mini-Pizzen, diverse Desserts, Pestos und Chutneys, Pickles von Honig-Senfgurken bis zu Sherryzwiebeln und Sandwich-Pickles, Salzzitronen und den so traditionellen Salzgurken bis zu heute trendigem Kimchi oder allseits beliebter Peperonata - alles kommt ins Glas und sieht ebenso aus, wie es schmeckt: verführerisch lecker!Aber auch Fleischiges eignet sich vorzüglich fürs Glas: herzhafte Leberwurst ebenso wie Kalbfleischpastete oder Rillettes, marokkanische Bratwurst, Bollito Misto (entspricht in etwa unserem Rindfleischeintopf), Wiener Saftgulasch oder Rindfleischcurry können wunderbar konserviert werden. Marmeladen und Mus sind selbstverständlich ein Must und eignen sich besonders zum Verschenken und als Mitbringsel. Viel wissenwertes Know-how und zahlreiche Tipps rund um die geeigneten Gläser und Verschlüsse aber auch Küchentricks und eine übersichtliche "Gemüse-Einkoch-Tabelle" runden das Prachtwerk ab.Eine gut bestückte Speis oder Vorratskammer voller appetitlicher Gläser gefüllt mit abwechslungsreichen Köstlichkeiten - was gibt es Beruhigenderes für den Homo sapiens - auch in der heutigen "app-afinen" Zeit, die auf Abruf gastronomische Bestellungen geriert oder dazu neigt, sich unbekömmlichem fast Food auszusetzen. Ein Hoch auf authentische Ernährung und ein Dank an Herausgeber und Autoren, die Einkochen, Einmachen und Einlegen als Zivilisationstechniken in ihrer angestammten aber auch aktuellen Bedeutung würdigen!Zum Einkochen, Mitnehmen & VerschenkenISBN 978-3-7106-0040-1232 SeitenCa. 200 AbbildungenEinbandHardcoverdaniel-stefan hackenberg für OEKONEWS