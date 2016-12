Bild: © ClkerFreeVectorImages





Greenpeace zu Glyphosat: Einhaltung der Gesetze schützt Menschen nicht

17.12.2016Minister Rupprechter muss Einsatz endlich verbietenWien/Kärnten - Im Fall der mit Glyphosat belasteten Beeren in einem Kärntner Wald bei Poggersorf hat die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land ihr Verfahren gegen Waldbesitzer Tilly eingestellt, da der Unkrautvernichter ordnungsgemäß verwendet worden sei. Für die Umweltschutzorganisation Greenpeace, die vor einigen Wochen alarmierende Konzentrationen in dem Waldstück festgestellt hatte, zeigt dieses Ergebnis einmal mehr die Dringlichkeit eines vollkommenen Verbots von Glyphosat in Österreich.„Offensichtlich schützt die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen die Menschen in diesem Fall nicht“, sagt Hanna Simons, Sprecherin von Greenpeace in Österreich. Die Probenahme der Umweltschutzorganisation hat ergeben, dass etwa Beeren aus dem betreffenden Wald Glyphosat-Konzentrationen aufweisen, die 500 Mal höher liegen als der gesetzliche Grenzwert. „Ob bei der Anwendung selbst alle Vorschriften eingehalten wurden, ist nie Gegenstand unserer Überprüfung gewesen. Dass aber offensichtlich auch eine erlaubte Verwendung solche Auswirkungen hat, zeigt für uns einmal mehr, dass Glyphosat keinesfalls weiter eingesetzt werden darf“, so Simons.Von der Kärntner Landesregierung fordert Greenpeace ab sofort eine strenge Kontrolle mit regelmäßigen Überprüfungen möglicher betroffener Waldstücke. „Es liegt in der Verantwortung der Behörden, dass sich niemand in Kärnten um seine Gesundheit sorgen muss, wenn er in den Wald geht“, betont Simons. Klar sei aber auch, dass es endlich ein österreichweites Verbot brauche. „Bundesminister Andrä Rupprechter muss dringend handeln. Der Einsatz von Glyphosat im Wald muss sofort verboten werden. Darüber hinaus brauchen wir einen generellen Ausstiegsplan für Glyphosat in Österreich bis Ende 2017“, fordert Simons.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /