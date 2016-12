Bild: © 526663 - pixabay.com





EU- Emissionshandelssystem: Ein Glücksfall für die Verursacher von Emissionen

17.12.2016Indirekte Förderung durch ZugeständnisseDas EU-Emissionshandelssystem (ETS) ist ein weiterer Schritt, um Milliarden an indirekten Subventionen für Umweltverschmutzung durch deren Verursacher möglich zu machen, so das Corporate Europe Observatory nach der Abstimmung dazu im Ausschuss für Umweltfragen des Europäischen Parlaments, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI). Die ENVI-Abstimmung deutet auf einen erhöhten Anteil freier Zertifikate im Rahmen des ETS-Systems hin, das für einige der größten C02-Verursacher Europas in einem Gegenwert von über 175 Mrd. EUR liegen könnte, so die Analyse des Corporate Europe Observatory, dessen Carbon Welfare-Bericht über die Reform des ETS erst vor kurzem veröffentlicht wurde. Als Reaktion auf die Abstimmung erklärte der Klimapolitikforscher des Corporate Europe Observatory, Belen Balanya: "Die vorgeschlagenen Emissionshandelsreformen würden weiterhin einige Milliarden Euro für CO2-Emissionen an einige der größten Umweltverschmutzungsindustrien des Kontinents weitergeben. Es ist skandalös, dass die wichtigste Klimapolitik der EU darin besteht, die Umweltverschmutzung zu stützen und nicht zu einem kohlenstoffarmen Übergang zu ermutigen. "Die ENVI-Abstimmung machte neben der Gewährung weiterer Freibeträge für die Industrie eine Reihe weiterer Zugeständnisse, die von Branchenlobbyisten verlangt wurden. Eine wichtiger Wunsch von Seiten der Industrie, der aufgenommen wurde, ist die Zuteilung von drei Prozent Anteil der Auktionseinnahmen zur Subventionierung der Stromkosten von großen Verursachern. Im Gegenzug stimmte der ENVI-Ausschuss den Vorschlägen zu, die das Gesamtemissionsziel für das ETS auf eine Zahl erhöhen, die näher an dem bestehenden Ziel der EU 2050 liegt, und einen Vorschlag zu vereinbaren, der bis zu 1 Milliarde überschüssiger Genehmigungen aus dem System entfernen kann! Der Klima- und Energiepolitikforscher Oscar Reyes, Co-Autor des Carbon Welfare-Berichts des Corporate Europe Observatory, fügte hinzu: "Dieser Kompromissabkommen ist ein Glücksfall für die Verschmutzer. Industrie-Lobbyarbeit trug zu einem riesigen Überschuss von Umweltverschmutzungsgenehmigungen bei, der den CO2-Preis zusammenbrechen ließ. Jetzt ist es der Industrie gelungen, ein Versprechen von mehr freien Genehmigungen als Voraussetzung für die Verringerung eines Überschusses zu bekommen. Das Karussell von Zugeständnissen für diese Verschmutzer muss aufhören.*Anmerkung: Die Kommission hat die Versteigerung von 57 Prozent der Emissionsgenehmigungen vorgeschlagen. Die nun vereinbarten Änderungen des Parlaments könnten diese Zahl um bis zu 5 Prozent reduzieren. Dazu gehört auch die Änderung der Basis für das, was als Versteigerung gilt.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /