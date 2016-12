Genossenschaftsbewegung bekommt Rückenwind

17.12.2016
Neuer Revisionsverband von Wirtschaftsminister anerkannt

Am Donnerstag, 15. Dezember 2016, wurde dem Förderungs- und Prüfungsverein gemeinwohlorientierter Genossenschaften der Anerkennungsbescheid des Wirtschaftsministers zugestellt.

»Wir möchten mit unserem neuen Verband den ursprünglichen Werten der Genossenschaftsbewegung einen kräftigen Impuls geben«, sagt der Obmann des neuen Verbandes, Heini Staudinger.

Die Verbandsgründung ist eine Reaktion auf die starke Sehnsucht vieler Menschen nach gemeinsinnigem Wirtschaften und nach einer Stärkung des Grundwertes der Kooperation in unserer Wirtschaft. Der Verband will diesen Menschen einen verlässlichen Rahmen für genossenschaftliche Projekte anbieten und dem vorherrschenden Prinzip des Shareholder-Values den Member-Value entgegensetzen.

Die Lebendigkeit und das Engagement dieser Bewegung ist besonders beim Symposium "Gemeinsinniges Wirtschaften" der GEA-Akademie in Schrems im Jahr 2015 sichtbar geworden, das wirtschaftspolitisch engagierte Menschen aus Österreich mit internationalen Vorbildern (u.a. Mondragon/Baskenland, Taz/Deutschland, Cedra/Kroatien) vernetzte. Das dort beschlossene "Maimanifest für eine neue Genossenschaftsbewegung" gibt die inhaltliche Orientierung des Verbandes wieder.

Dieser Szene möchte der neue Verband Rückenwind geben und ist unter www.rueckenwind.coop für Interessierte erreichbar.

Der Verband wird am 11. Jänner 2017 in einer Pressekonferenz sein Programm für 2017 bekanntgeben.

Der Vorstand des Verbands setzt sich zusammen aus:
Heini Staudinger, Obmann
Richard Fetscher, Obmann-Stellvertreter
Heidi Rest-Hinterseer, Vorstandsmitglied
Georg Bacher, Kassier
Reinhard Mammerler, Vorstandsmitglied