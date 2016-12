Bild: © BROSSARD, Yannick-PLANIMONTEUR / Renault Zoe Innen







Renault Zoe mit bis zu 400 km Reichweite





Dank des patentierten Ladesystems CHAMELEON CHARGER verfügt der ZOE mit der neuen Z.E. 40 Batterie über die gleiche Flexibilität beim „Stromtanken“ wie sein Schwestermodell. Die Schnellladung an einer 400-Volt-3-Phasen-Drehstrom-Station (AC) mit 32 Ampere Ladestrom und 22 kW Ladeleistung auf 80 Prozent der Ladekapazität ist in rund 1:45 Stunden möglich (ZOE mit Standardbatterie: 1:00 Stunde). Um zusätzliche Reichweite von rund 80 Kilometern zu erzielen, genügt ein „Zwischenstopp“ an einer Ladesäule von lediglich 30 Minuten.



Touchscreen-Mediasystem Renault R-Link Evolution



Der ZOE kommt mit dem multifunktionalen Touchscreen-Mediasystem Renault R-LINK Evolution mit Online-Anbindung. Das serienmäßige Gerät funktioniert dank des 7-Zoll (18-Zentimeter)-Touchscreen-Monitors wie ein Tablet-Computer, der fest in die Armaturentafel integriert ist. Klare, logische Menüs und Icons erlauben die intuitive Bedienung, ohne den Fahrer vom Verkehrsgeschehen abzulenken. Über die Basisfunktionen Radio, Telefonie, Navigation, Multimedia und Fahrzeuginformationen hinaus ist die Nutzung von Applikationen möglich, die sich aus dem Renault R-LINK Internet Store herunterladen lassen.



Bereits vorinstalliert ist eine App mit Tipps für eine besonders sparsame Fahrweise. Außerdem kann der Fahrer mit dem System Art und Zeitpunkt der Ladung programmieren und auf seine E-Mails zugreifen. Alternativ zum Touchscreen-Monitor lässt sich das System per Lenkradfernbedienung oder Spracherkennung steuern. Die speziell an die Anforderungen von Elektrofahrzeugen angepasste TomTom-Navigation ermittelt bei der Routenwahl die Restreichweite, schlägt die energieeffizienteste Strecke vor und informiert über die nächstgelegenen Ladestationen.



Mit vernetzten Services wie „My Z.E. Inter@ctive“ lässt sich die Flexibilität des ZOE weiter steigern. Der Dienst erlaubt es, die Batterieladung und die Vorklimatisierung des Fahrzeuginnenraums aus der Ferne per PC oder Smartphone zu programmieren und zu steuern, Reichweite und Ladedauer abzufragen.



Für luxuriösen Komfort steht die Ausstattungslinie BOSE zur Verfügung. Zusätzlich zur Z.E. 40 Batterie umfasst es unter anderem, das BOSE Soundsystem mit sieben Lautsprechern. Hinzu kommen Ledersitze, vorne mit Sitzheizung, Lederlenkrad, mit Leder bezogene Türinnenverkleidungen mit gepolsterter Armauflage vorne sowie der Handbremshebel mit Lederverkleidung und die Einparkhilfe mit Rückfahrkamera. Äußeres Kennzeichen sind glanzgedrehte 16-Zoll-Leichtmetallräder mit schwarzem Dekor.



Doppelte Reichweite seit dem Marktdebüt

Der Renault ZOE startete seine Modellkarriere 2012 mit einer Lithium-Ionen-Batterie, die eine Reichweite von 210 Kilometern erlaubte. Als nächste Evolutionsstufe erhielt er 2015 erstmals ein komplett in Eigenregie entwickeltes E-Aggregat, das den Aktionsradius des Kompakt-modells auf 240 Kilometer1 verlängerte. Die neu entwickelte optionale Z.E. 40 Lithium-Ionen-Batterie erhöht die Distanz, die das Kompaktmodell zurücklegen kann, auf 400 Kilometer1. Dies entspricht nahezu einer Verdoppelung der Reichweite in nur viereinhalb Jahren und bekräftigt die führende Rolle des ZOE unter den erschwinglichen „Zero Emission“-Modellen.



15.12.2016In Österreich nun auch mit Kaufbatterie, nicht nur in der MietvarianteMit einigem an Neuheiten kommt nun der Renault Zoe. Die neu entwickelte Z.E. 40 Lithium-Ionen-Batterie erhöht die Reichweite des Kompaktmodells auf 400 Kilometer. Der hochmoderne Stromspeicher spielt eine Schlüsselrolle in der Gesamtstrategie von Renault, durch Optimierung der Batterie- und Antriebstechnik die Alltagstauglichkeit der Elektromobilität konsequent zu erweitern.Ermöglicht wird dieser Erfolg auch, weil das Auto von Anfang an als Elektroauto konzipiert wurde. Zu den Technik-Innovationen gehören die energiesparende Klimatisierung nach dem Prinzip einer Wärmepumpe und das patentierte Ladesystem CHAMELEON CHARGER, das die Energieversorgung der Batterie mit einer breiten Spanne von Ladeleistungen und Stromstärken ermöglicht. Zum Einstiegspreis von 22.190,00 Euro wird Elektromobilität für breite Kundenkreise bezahlbar – ohne Abstriche bei Komfort und Sicherheit.Der Renault Zoe war bis Ende Oktober 2016 mit eeinem Marktanteil von 25,3 Prozent das in Europa am meisten gekaufte Elektroauto. In Österreich erreichte er 19,3 Prozent und war damit ebenfalls die Nummer eins auf dem Markt.Für den ZOE stehen zwei Batterievarianten zur Wahl: die Standardbatterie mit einer Kapazität von 22 kWh, die eine Reichweite von bis zu 240 Kilometer ermöglicht, sowie die neue Z.E. 40 Batterie mit 41 kWh Kapazität, die den Aktionsradius auf bis zu 400 Kilometer erweitert. Trotz der um 19 kWh gestiegenen Kapazität kommt der Z.E. 40 Akku im gleichen Gehäuse unter wie die bisherige Standardbatterie und bringt lediglich 22 Kilogramm Mehrgewicht auf die Waage. Beide Energiespeicher sind in Unterflurbauweise in dem bei einem Front- und Heckaufprall besonders sicheren Bereich innerhalb des Radstandes untergebracht, so dass der Innen- und Kofferraum uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Die Einbauposition sorgt außerdem für einen günstigen Schwerpunkt.Die Batterien können vom Kunden gegen eine Monatsgebühr gemietet werden. Alternativ dazu können ZOE Kunden den Akku ihres Elektrofahrzeugs nun auch kaufen. Die preisliche Differenz zwischen den Versionen Batteriemiete und Batteriekauf beträgt, unabhängig von der Kapazität 7.500 Euro. Im Kaufpreis enthalten ist eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometern sowie für die Leistungsfähigkeit von 66 Prozent der zu Beginn vorhandenen Ladekapazität.Renault bietet dem Kunden zwei Elektromotoren: Einerseits den komplett in Eigenregie entwickelten Elektromotor R90, der dank effizientem Energiemanagement eine Reichweite von 400 Kilometern laut NEFZ erzielt, und zum anderen das von Continental entwickelte Aggregat Q90 mit 43 kW Schnellladefunktion. In der Version R90 leistet der neue ZOE 68 kW/92 PS, als Q90 65 kW/88 PS. Beide Varianten übertragen ihre Kraft über eine konstante Untersetzung an die Vorderräder. Das Maximaldrehmoment von 220 Newtonmetern steht bereits beim Anfahren bereit, was eine kraftvolle Beschleunigung aus dem Stand ermöglicht. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 135 km/h elektronisch abgeregelt, um die Reichweite zu optimieren.Möglich wird die exz ellente Reichweite des ZOE nicht nur durch die kapazitätsstarken Batterien, sondern auch durch die serienmäßige Range OptimiZEr-Technologie, die Reichweitenschwankungen verringert, die durch Streckenprofil und Innenraumklimatisierung zustande kommen. Der Aktionsradius steigt damit um bis zu 25 Prozent.Zentraler Bestandteil des Range OptimiZEr und Weltpremiere im Automobilbereich ist die Innenraumklimatisierung nach dem Prinzip einer 2-Kreis-Wärmepumpe. Da ein Großteil der Energie zum Heizen und Kühlen nicht mehr aus der Batterie, sondern aus der Umgebungsluft bezogen wird, benötigt das System deutlich weniger elektrische Energie.Um Energie zu sparen, verfügt das Klimatisierungssystem außerdem über die Vorschaltfunktion. Solange das Fahrzeug an der Ladestation angeschlossen ist, wird für das Kühlen oder Heizen des Innenraums ausschließlich Strom aus dem Netz genutzt. Angenehmer Nebeneffekt: Bereits beim Einsteigen herrschen angenehme Temperaturen.Zum Range OptimiZEr zählt darüber hinaus ein Bremssystem mit effizienterer Rückgewinnung von Bewegungsenergie (Rekuperation). Nicht nur beim Gaswegnehmen wird die Bewegungs-energie der Räder durch den Elektromotor in elektrische Energie umgewandelt, um die Batterie zu laden, sondern auch beim aktiven Tritt aufs Bremspedal. Das System verteilt in diesem Fall den Verzögerungsbefehl situationsgerecht zwischen Rad- und Motorbremse, um die Wirkung der Motorbremse zum Nachladen der Batterie maximal zu nutzen.Dritter Baustein des Range OptimiZEr sind die exklusiv für den ZOE entwickelten Leichtlaufreifen vom Typ Michelin ENERGYTM E-V im 15- oder 16-Zoll-Format mit niedrigem Rollwiderstand.