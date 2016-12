Bild: © Bishnu Sarangi /pixabay.com





VKI-Aktion Energiekosten-Stop läuft

14.12.2016Neue Produktkategorie Umweltzeichen-StromMehr als 30.000 Anmeldungen: So lautet die Zwischenbilanz der Aktion Energiekosten-Stop des Vereins für Konsumenteninformation (VKI). Interessierte haben noch rund einen Monat Zeit, sich unter www.energiekosten-stop.at kostenlos und unverbindlich anzumelden."Die Resonanz auf unsere neue Produktkategorie mit Umweltzeichen-Strom freut uns sehr", sagt Projektleiterin Cora James. "Es war uns für die diesjährige Aktion sehr wichtig, besonders nachhaltige Stromprodukte ins Rampenlicht zu stellen. Denn viele Konsumentinnen und Konsumenten erwarten, dass sie mit dem Bezug von Ökostrom auch einen Betrag zum Ausbau erneuerbarer Energien leisten. Umweltzeichen-Strom ist in diesem Bereich derzeit das hochwertigste Produkt."Zusätzlich zur Kategorie "Ökostrom" gibt es bei der laufenden Aktion erstmals die Kategorie "Umweltzeichen-Strom". Stromangebote, die mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet sind, müssen verschärfte Auflagen erfüllen, die über die gesetzlichen Vorgaben für Ökostrom hinausgehen. So dürfen höchstens 79 Prozent des Stroms aus Wasserkraft erzeugt werden, mindestens 1,5 Prozent müssen aus Photovoltaik stammen. Zusätzlich müssen mindestens 10 Prozent des Umweltzeichen-Stroms aus neuen Anlagen kommen. So ist sichergestellt, dass ein Beitrag zur Energiewende geleistet wird und Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energiequellen getätigt werden.Beim Energiekosten-Stop 2016/17 stehen damit Umweltzeichen-Strom und Ökostrom (laut Vorgabe der E-Control) zur Auswahl.