Bild: © Patricia Alexandre / Thunfisch





Thai Union verpflichtet sich zu 100% nachhaltigem Thunfisch

14.12.2016Wichtiger Schritt auf dem Weg zur MSC-ZertifizierungWien/Bangkok – Thai Union Group PCL, eines der weltweit führenden Fischerei-Unternehmen, hat heute die Einführung einer ambitionierten Strategie bekannt gegeben. Diese Strategie soll dazu führen, dass 100% des Marken-Thunfisches aus nachhaltiger Fischerei bezogen werden, mit einer Selbstverpflichtung zum Erreichen von mindesten 75% bis Ende 2020. In Österreich wird dieses Ziel bereits zu 100% erfüllt.Im Rahmen der neuen Thunfisch-Strategie investiert Thai Union 90 Mio. USD in Initiativen, die das Angebot an nachhaltigem Thunfisch steigern werden. Dazu zählt die Einrichtung von elf neuen Thunfisch-Fischerei-Verbesserungsprojekten (Fishery Improvement Projekts, FIPs) weltweit. Ein FIP ist ein Programm zur Umgestaltung von Fischereien zur Gewährleistung nachhaltiger Fischbestände, minimierter Umweltauswirkungen und Verbesserung des effektiven Managements der Fischereien.„Für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ist Thunfisch eine schnell griffbereite Eiweißquelle. Darüber hinaus sind mindestens eine Milliarde Menschen von der Fischerei abhängig - als Nahrung oder als Arbeitsplatz. Als führendes Fischerei-Unternehmen hat Thai Union die Verpflichtung, den Thunfisch-Bestand zu schützen“, erläutert Thiraphong Chansiri, CEO der Thai Union Group. „Unsere umfangreichen Investitionen in nachhaltige Fischerei werden die gesamte Industrie verändern und unser Bekenntnis zur Nachhaltigkeit unserer Meere unterstreichen“.Thai Union definiert nachhaltig gefangenen Thunfisch als Thunfisch, der von Fischereien stammt, die entweder entsprechend der Standards des Marine Stewardship Councils (MSC) zertifiziert sind, oder an einem FIP zur Erreichung der für die MSC-Zertifizierung erforderlichen Standards teilnehmen. Die MSC-Zertifizierung findet unter globalen Experten breite Zustimmung als bestes Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit in der Fischindustrie1.„Nur 11 Thunfisch-Fischereien weltweit sind derzeit MSC-zertifiziert, sie liefern nur 14% des weltweiten Thunfisches2. Unser Engagement und unsere Strategie werden positive Auswirkungen auf die gesamte Branche haben – und zwar durch die signifikante Angebotssteigerung an nachhaltig gefischtem Thunfisch für Verarbeiter, Händler und schlussendlich Kunden,“ sagte Darian McBain, Ph.D., Global Director für nachhaltige Entwicklung bei Thai Union.Thai Union wird regelmäßig über die Fortschritte ihres weltweiten Thunfisch-Engagements berichten. Unter http://seachangesustainability.org findet man weitere Informationen zum Thunfisch-Engagement und der umfassenden SeaChange®-Nachhaltigkeitsstrategie von Thai Union.Thai Unions neue Thunfisch-Selbstverpflichtung erstreckt sich auf alle Thunfisch-Marken weltweit, einschließlich Chicken of the Sea (Nordamerika), John West (Nordeuropa und Naher Osten), Mareblu (Italien), Petit Navire (Frankreich) und SEALECT (Thailand). Für jede dieser Marken werden regelmäßig Berichte über die Fortschritte im Rahmen der Selbstverpflichtung bis 2020 veröffentlicht.Weitere Höhepunkte der neuen Thun-StrategieNeben den Investitionen in neue FIPs hat Thai Union eine Reihe weiterer Initiativen ausgearbeitet. Thai Union ist der Meinung, dass Rückverfolgbarkeit das Rückgrat der Nachhaltigkeit bildet und investiert in die Erprobung neuer digitaler Technologien zur Transparenzverbesserung innerhalb der Lieferkette. Mit 100%iger digitaler Rückverfolgbarkeit kann das Unternehmen illegaler, unregulierter und nicht gemeldeter Fischerei durch Rückverfolgung begegnen und gewährleisten, dass Schiffe alle Vorschriften einhalten sowie die entlang der Lieferkette bestehenden Arbeitsrichtlinien überwachen. Dies baut auf den bereits in Angriff genommenen wesentlichen Aufgaben auf, um sichere und legale Arbeit für diejenigen, die in der Branche arbeiten, zu garantieren.Darüber hinaus verpflichtet sich Thai Union, ausschließlich von großen im ProActive Vessel Register registrierten Ringwadenfischern zu beziehen3. Thai Union wird ebenfalls seine gesamten globalen Thunfisch-Richtlinien angleichen und zu wissenschaftlicher Forschung zum effektiven Management von Fischbeständen beitragen. Die International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) wird jährliche Audits durchführen, um sicherzustellen, dass alle beteiligten Unternehmen die Bewahrungs-Maßnahmen erfüllen, die Umweltleistung, Rückverfolgbarkeit und Beobachtung der Thunfisch-Fischerei in internationalen Gewässern zu verbessern4.1 Weitere Informationen zum MSC-Fischerei-Standard finden Sie unter https://www.msc.org/about-us/standards/fisheries-standard.2 Global Impacts Report 2016 (Fortschrittsbericht), Marine Stewardship Council, Seiten 9 und 44, https://www.msc.org/documents/environmental-benefits/global-impacts/msc-global-impacts-report-20163 Das ProActive Vessel Register (PVR) wird von der International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) betrieben. Mit der Registrierung im PVR belegen Thun-Schiffseigner, dass sie aktive Teilnehmer an bedeutenden Nachhaltigkeitsanstrengungen sind und die „Best Practices“ des ISSF umsetzen.4 Die Ergebnisse des letzten Audits wurden am 21. November 2016 veröffentlicht: http://iss-foundation.org/update-to-issf-participating-company-compliance-report-shows-improvement-across-all-measures/Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /