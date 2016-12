Bild: © A.Serra- VLK / Kultur am Zug" am 10. Dezember erstmals auf Schiene.





"Kultur am Zug": Zugfahren wird zum kulturellen Erlebnis

13.12.2016Kulturvermittlung auf einer neuen BühneBregenz – Gemeinsam mit den ÖBB startet das Land Vorarlberg die Initiative "Kultur am Zug". Jeweils am zweiten Samstag im Monat findet am Nachmittag ein abwechslungsreiches Kulturprogramm in einem REX-Zug zwischen Bludenz und Lindau statt. Details dazu gaben die Landesräte Christian Bernhard (Kultur) und Johannes Rauch (Mobilität) mit ÖBB-Regionalmanager Gerhard Mayer heute (Montag, 5. Dezember) vor einem "Kulturzug" am Bahnhof Bregenz bekannt.Zugfahren soll zum Erlebnis werden, der Waggon zum Treffpunkt für kunst- und kulturinteressierte Fahrgäste. Für die Kulturschaffenden bietet sich die Chance, neues Publikum zu erreichen und eine andere Bühne zu bespielen. "Einmal im Monat die Vorarlberger Kunst- und Kulturszene zu erleben - wir freuen uns, dass wir dieses den Fahrgästen kostenlos anbieten können", sagte Kulturlandesrat Bernhard.Von Bludenz nach Lindau und zurückAb Samstag 10. Dezember 2016 wird jeweils am zweiten Samstag im Monat "Kultur am Zug" angeboten. Die Kunst- und Kulturschaffenden starten am Nachmittag in einem REX-Zug der ÖBB von Bludenz nach Lindau mit ihren künstlerischen Beiträgen. Im gleichen Zug geht es danach wieder zurück. Ein eigener Bereich im Zug steht dafür zur Verfügung. Der Zug ist von außen als Kulturzug gekennzeichnet. Der Kulturgenuss ist frei, ein gültiger Fahrschein ist jedoch notwendig. Mit Durchsagen an den Bahnhöfen werden die Fahrgäste auf den "Kultur am Zug"-Waggon hingewiesen. "Eine komfortable, umweltfreundliche und erlebnisreiche Fahrt mit der Bahn – das ist ein zeitgemäßes und attraktives Angebot", sagte Mobilitätslandesrat Rauch: "Gemeinsam können so neue Wege und kulturelle Zugänge ermöglicht werden."Der Zug fährt um 14.30 Uhr ab Bludenz und hält in Nenzing, Frastanz, Feldkirch, Rankweil, Götzis, Hohenems, Dornbirn, Riedenburg, Bregenz und Lindau. Zurück geht es ab Lindau um 16.27 Uhr mit denselben Stationen. "Wir freuen uns sehr, wenn sich die Fahrgäste auf das neue Angebot einlassen und feststellen, dass Zugfahren weit mehr sein kann als reine Beförderung," betonte ÖBB-Regionalmanager Mayer.Die Auswahl der präsentierten Kulturprogramme erfolgt in Zusammenarbeit der Organisatoren mit Vertreterinnen und Vertretern von IG Kultur Vorarlberg, dem Landesverband für Amateurtheater, literatur:vorarlberg netzwerk, netzwerkTanz Vorarlberg, dem Vorarlberger Landeskonservatorium und vorarlberg museum. Das Programm umfasst Beiträge aus der Literatur, aus Theater und Tanz, der Musik, der Neuen Medien oder der Bildenden Kunst. Aber auch Zugänge zur Kulturlandschaft werden ermöglicht. Bereits der Start am kommenden Samstag, 10. Dezember 2016 verspricht einen musikalischen Genuss. Evelyn Fink-Mennel und die Studierenden der Volksmusikklasse am Vorarlberger Landeskonservatorium machen sich auf zu einer Reise zwischen Bludenz und Lindau und haben Musik im Gepäck.